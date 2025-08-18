Día Mundial de la Fotografía: Historia del Daguerrotipo, Evolución y Importancia Cultural

La fotografía ha sido un invento transformador que permite documentar acontecimientos y facilita la identificación y ubicación de diversos elementos. Por esta razón, cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía.

Se eligió el 19 de agosto porque en esta fecha de 1839, Louis Daguerre presentó el daguerrotipo. Posteriormente, el gobierno de Francia adquirió su invento y comenzó a utilizarse ampliamente.

La fotografía ha representado una transformación histórica, y mostrar esta importancia ha sido uno de los objetivos principales de esta celebración.

La palabra fotografía proviene del griego: "phos" (cuya raíz es "fot", que significa luz) y "grafo" (que significa dibujar o escribir).

Historia y evolución de la fotografía

Antes de que se pudieran tomar fotografías, se realizaban pinturas para retratar a las personas, aunque no todos llegaban a ser retratados, principalmente personas de prestigio o reconocidas. Posteriormente, la cámara fue inventada en Francia.

Inicialmente se utilizaba el daguerrotipo, donde una fotografía requería un proceso de revelado para poder visualizarse adecuadamente.

Al igual que otros inventos, la fotografía ha evolucionado considerablemente, mejorando su calidad. En la época actual de la fotografía digital, estas imágenes podrían preservarse durante períodos extensos.

La fotografía como arte y documentación

En ocasiones, la fotografía es considerada el octavo arte y también se le denomina "el arte de capturar momentos".

Cuando existe una imagen, esta puede servir como evidencia de que algo ocurrió, aumentando su credibilidad.

Hay fotografías que han marcado la historia y se han convertido en iconos, como las imágenes de la llegada a la luna y la fotografía de Ernesto "Che" Guevara.

Tecnología fotográfica moderna

Actualmente, la mayoría de los teléfonos móviles y dispositivos cómo iPads cuentan con cámara, ya que en cualquier momento puede surgir algo importante que merezca ser fotografiado.

Existen diferentes tipos de cámaras: algunas toman fotos instantáneas que se revelan inmediatamente y pueden obtenerse en formato físico.

Los sensores son elementos fundamentales para las fotografías. En cámaras digitales, el sensor puede ser del tipo CCD o CMOS.

Fotografía profesional y especializada

Existen fotógrafos que se especializan en ciertos tipos de fotografías y son invitados a eventos específicos. Muchos de ellos se dedican al fotoperiodismo.

En los Premios Oscar también existe la categoría de Mejor Fotografía. Uno de los mexicanos que ha ganado en esta categoría es Emmanuel Lubezki.

En eventos especiales como bodas, quinceañeras y graduaciones, se contrata a un fotógrafo para capturar los momentos más importantes, y a veces también graba videos.

Fotografía en la era digital y redes sociales

Millones de fotos son subidas diariamente a Instagram y otras redes sociales. Instagram es considerada la red social de fotografías por excelencia, con un enfoque visual.

Con programas de edición cómo Photoshop se pueden modificar fotografías y mejorar su apariencia.

En los últimos años, muchas personas buscan información en sus teléfonos móviles, y cuando algo les resulta familiar pero no lo recuerdan claramente, a menudo lo buscan mediante imágenes.

Usos cotidianos y sociales de la fotografía

Una época en la que se suelen tomar muchas fotografías es durante los viajes, ya que se desea conservar esos momentos como recuerdos.

Existen estudios de fotografía donde se acude para sesiones fotográficas, ya sea para eventos especiales o cuando se requieren para instituciones educativas o laborales.

La fotografía es fundamental para documentos de identificación y trámites oficiales. Los lugares donde se realizan estos procedimientos cuentan con espacios específicos para tomar fotografías.

Consideraciones técnicas y éticas

Las cámaras pueden ser delicadas, por lo que es importante utilizar fundas protectoras cuando se transportan.

En museos y lugares históricos importantes está prohibido tomar fotografías con flash, principalmente para preservar las obras.

Tomar fotografías de personas sin su consentimiento puede tener consecuencias legales y, en ocasiones, implica el pago de multas.