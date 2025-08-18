¿Cuándo es el Cordonazo de San Francisco, que anuncia la entrad de un ciclón tropical?

San Francisco de Asís es uno de los santos más conocidos y venerados de la iglesia católica. Fue un fraile que vivió hace más de 700 años en Italia y se caracterizó por profesar un profundo amor y devoción a los seres vivos, y por haber fundado la orden franciscana, cuyos votos distintivos fueron la pobreza, la castidad y la obediencia.

En torno a la figura de San Francisco de Asís se originó una leyenda vinculada a las lluvias. Los frailes franciscanos portan un hábito de color gris, negro o marrón, ceñido con un cordón atado con un nudo similar a como lo hacía el santo; algunas versiones de la leyenda afirman que cuando se vestía sacudía su túnica, causando lluvias para espantar a los demonios.

Otra versión dice que cuando se acerca su festividad, el 4 de octubre, el santo se alista sacudiendo su hábito y el cordón que utiliza para ajustarlo, agita el cielo y ocasiona días nublados con fuertes lluvias, truenos, relámpagos, e incluso bajas temperaturas. A esto se le conoce como el Cordonazo de San Francisco.

Noticias Relacionadas Alertan por lluvias INTENSAS en este ESTADO del martes 19 al jueves 21 de agosto

Foto: X, @conagua_clima

Una coincidencia sin bases científicas

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en México esta celebración religiosa se asocia con la entrada de algún ciclón tropical o un frente frío, fenómenos que ocasionan un temporal de lluvias durante los primeros 10 días del mes de octubre.

No obstante, la ocurrencia de estos fenómenos climáticos es más una coincidencia que un hecho científicamente comprobado. Al ser una época de transición entre el verano y el otoño, las condiciones climáticas aún son propicias para la aparición de lluvias fuertes, así como descensos en la temperatura.

Además, la temporada de ciclones tropicales y lluvias intensas 2025 terminará el 30 de noviembre, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que es altamente probable que algún fenómeno de este tipo, como un huracán, se pueda presentar, ocasionando vientos y lluvias de gran intensidad.

Al ser una época de transición entre verano y otoño, las condiciones aún son propicias para la aparición de lluvias fuertes. Foto: Cuartoscuro.

Otros santos relacionados con las lluvias

Además de San Francisco de Asís, en el santoral de la iglesia católica figuran otros personajes sagrados que se relacionan con las lluvias, por ejemplo, San Juan Bautista, quien es patrono de los pueblos donde abunda el agua, y a quien se le suele rezar para que este recurso no falte.

También destaca San Isidro Labrador, quien es venerado como uno de los principales patronos de los campesinos y trabajadores agrícolas, con potestad para atraer las lluvias que permiten tener una cosecha abundante. La breve oración a este santo en épocas de sequía es muy socorrida: "San Isidro Labrador quita el agua y pon el sol".