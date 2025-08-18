Aguacatito, el loro que conquistó a TikTok por cantar canciones de Selena y Los Tigres del Norte | VIDEO

¡Es lo más tierno que verás hoy! Un loro está conquistando las redes sociales, especialmente TikTok, en donde se ha hecho viral, por su picardía y energía, ya que el ave tiene todos los ánimos de dedicarse a la música, pues le gusta muchísimo cantar y con sonidos muy, pero muy latinos.

El loro ha enamorado en redes sociales por cantar canciones de Selena Quintanilla y Los Tigres del Norte, y la interpretación es sorprendente, algo que lo ha llevado a acumular millones de reproducciones en la plataforma de videos, así como me gustas y mensajes con los que los internautas piden que no dejen de subir contenido relacionado.

Se trata de Aguacatito o Aguacate, un loro adorable que en TikTok ya cuenta con más de 21 mil seguidores y es que sus ocurrencias, humor y talento musical están dando mucho de qué hablar, especialmente cuando afina su voz para interpretar temas de Los Tigres del Norte y de Selena Quintanilla.

¿Lo habías visto? Si no, aquí te contamos todo para que también ames a Aguacatito y confirmes el enorme talento que tiene para la música, así como todas sus aventuras, pues hasta los días más tranquilos son toda una experiencia para el ave de plumas verdes.

¡Es adorable! (Foto: TikTok @aguacatito6147)

Loro canta Como La Flor de Selena y se hace viral

Uno de sus videos más virales en TikTok muestran al loro soltando elogios, aparentemente a su dueño, repitiendo frase como "hola mi amor" y hasta un "fiu fiu", segundos después comienza a cantar a todo pulmón Como la Flor de Selena Quintanilla, un momento que fue sumamente aplaudido entre los internautas.

Lo anterior lo llevó a volverse viral y a recibir mensajes como:

Voy al concierto del lorito, quién dice yo?

jajaja canta mejor que Ángela Aguilar

Lo escucho halagar y me recuerda a cuando yo halago a mi novio

Cómo le hacen para tener loritos que canten y hablen...

Lo vi 500 veces

Dios fue muy generoso al permitirles a estos animalitos poder hablar

Así suena La Puerta Negra de Los Tigres del Norte cantada por un loro

Un segundo video de Aguacatito, el tierno loro que canta en TikTok, nos deja verlo La Puerta Negra, uno de los temas más conocidos de Los Tigres del Norte. El video también causó sensación en redes sociales, donde ya tiene todo un club de fans.

Entre los comentarios más destacados de este loro cantando, se lee: