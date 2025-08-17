Resident Evil Requiem marcará el final de la historia de Leon S. Kennedy de acuerdo con una filtración

Recientemente se ha revelado nueva información respecto a Resident Evil Requiem, el noveno y esperado título de la famosa franquicia de videojuegos de survival horror de Capcom, mismo que llevará de regreso a los jugadores a Raccoon City a 30 años del desastre biológico ocasionado por la corporación Umbrella.

A través de su cuenta de "X" antes "Twitter" el insider Dusk Golem, conocido por haber acertado en algunas de sus filtraciones con anterioridad, dio a conocer que los tres personajes jugables en Resident Evil Requiem serán Leon S. Kennedy, Grace Ashcroft, y Alyssa Ashcroft, quien es conocida por su aparición en Resident Evil: Outbreak y Resident Evil: Outbreak File 2.

Dicha información confirmaría los rumores que han resonado desde el anunció de la entrega sobre la aparición de Leon como uno de los protagonistas, marcando su regreso como personaje principal tras 13 largos años de ausencia dentro de la cronología principal de la saga, pues su última aparición canónica en un juego fue en Resident Evil 6 (2012).

Dusk Golem habría filtrado a los protagonistas de Resident Evil Requiem

Foto: X/@AestheticGamer1

Resident Evil Requiem será la despedida de Leon S. Kennedy

Sin embargo, la mayor revelación compartida por Dusk Golem fue que supuestamente Resident Evil Requiem marcará el final de la historia de Leon S. Kennedy, siendo su despedida de la saga, además de que el título sería el último en seguir una numeración, convirtiéndose en una especie de conclusión para la franquicia como la conocemos hoy en día.

Cabe mencionar que toda esta información sobre la novena entrega de Resident Evil aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales, por lo que se espera que durante la Gamescom 2025 que se llevará a cabo del 20 al 24 de agosto, se revelen más detalles sobre el juego, así como un primer gameplay del mismo.

Resident Evil Requiem saldrá a la venta el próximo 27 de febrero de 2026 y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.