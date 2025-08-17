Delfín pintor causa emociones encontradas por sus creaciones

Sin duda alguna, los delfines suelen ser las estrellas allí donde se presenten. Alegres, inteligentes y divertidos, son una atracción irresistible para visitantes de todas las edades en todo el mundo.

Birillo, además, tiene un talento que lo hace único: es capaz de realizar pinturas sencillas con el uso de un pincel, el que sostiene con su hocico para plasmar creaciones que son atesoradas por sus seguidores.

Nacido en un parque acuático de Massachusetts, Estados Unidos, fue entrenado desde muy pequeño por Sun Fa Ra, quien además era un monje budista, por lo que aprendió a hacer algunos símbolos relacionados con esa religión.

Aunque de acuerdo con fuentes locales Fa Ra dejó de trabajar desde hace años en el sitio, Birillo sigue realizando su acto que goza de gran simpatía y popularidad ante la mayoría de la gente, si bien algunas personas ven otros significados.

¿Qué significa el símbolo pintado por el delfín Birillo?

Aunque relacionado de forma moderna con el nazismo, la esvástica es un símbolo que ha sido empleado durante miles de años por distintas culturas y religiones, entre ellas el budismo, como representación de la paz o el movimiento.

Algunas variaciones han sido encontradas en construcciones egipcias, donde se le relaciona con el poder, y una modificación de ella, el lauburu de la cultura vasca, simboliza el sol y la protección del hogar.