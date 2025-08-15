¿Quién dijo papitas? Las indiscutibles favoritas de McDonald's llegaron con muchas sorpresas en ¡El BIG FEST PAPAS!

McDonald's quiere celebrar el BIG FEST PAPAS, y por eso recuerda esta fecha, el 20 de agosto 2025, podrás pasar por AutoMac y llevarte GRATIS un portapapas en la compra del paquete Portapapas que encuentras en la App McDonald’s, no faltes te esperan a partir de las 12 pm con tu regalo y unas deliciosas papas.

Además podrás disfrutar de la SEMANADELAPAPA - App McDonald’s

Para que sigas disfrutando este crujiente manjar con un cupón de Papas Grandes GRATIS en la compra de tu McTrío favorito.

Del 20 al 24 de Agosto 2025 podrás pedir unas PAPAS GRANDES GRATIS. La promo sólo podrá canjearse por motor de promociones usando el código SEMANADELAPAPA.

Sabemos que siempre hay quien se robe tus papitas, por eso no te quedes sin aprovechar la oportunidad y lleva a todos tus amigos. ¡Que nadie se quede sin su Portapapas! Prepárate para todo un mes lleno de sorpresas, sabor y grandes promos.

