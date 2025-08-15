Morecambe FC al borde del colapso

Por Bruno Luna y Ricardo Gómez Portugal

El Morecambe Football Club, equipo con más de un siglo de historia en el fútbol inglés, enfrenta una de las peores crisis institucionales de su existencia, con el riesgo latente de quedar fuera de la competencia oficial y, en el peor de los escenarios, desaparecer del mapa futbolístico.

Para conocer en detalle la situación, conversamos con Dave Salmon, periodista y conductor del podcast The Shrimps Verdict Podcast, especializado en el Morecambe FC, quien trabaja para Beyond Radio y Central Radio.

Dave, para empezar, ¿cómo describirías la situación actual que enfrenta el Morecambe FC a nivel institucional?

“La situación actual es muy, muy mala”, afirma Salmon.

El club fue puesto a la venta en septiembre de 2022 por sus actuales propietarios, Bond Group Investments. Sin embargo, casi tres años después, la venta no se ha concretado. Durante este periodo, el Morecambe ha descendido dos categorías en solo tres temporadas, cayendo desde la EFL League One (tercera división), la división más alta que ha disputado en su historia, hasta la National League, la quinta división del fútbol inglés, a la que no regresaba desde hace 18 años.

Un intento de compra por parte de la organización Panjab Warriors, acordado hace aproximadamente un año, no ha podido cerrarse debido a retrasos en cumplir con los requisitos exigidos por la English Football League (EFL) para garantizar la integridad y viabilidad del nuevo propietario. Aunque en junio de 2025 se anunció públicamente que los Panjab Warriors habían cumplido con esos requisitos y que un acuerdo financiero estaba próximo, la firma del contrato no se concretó el 7 de junio. Desde entonces, la situación se ha deteriorado: jugadores y cuerpo técnico llevan dos meses sin recibir sus salarios completos y el club acumula diversas deudas.

Entrevista con Dave Salomon, conductor del podcast The Shrimps Verdict Podcast

Foto: Cortesía del autor

El inicio de la temporada en riesgo

La temporada de la National League comenzó el sábado 9 de agosto, pero Morecambe no podrá jugar mientras la venta no se cierre. El plazo límite es el 20 de agosto; de no completarse la transferencia, la junta de la National League (Quinta división) decidirá las sanciones, que podrían incluir la expulsión del club de la competición, lo que implicaría que Morecambe no tendría fútbol oficial esta temporada.

Salmon compara la crisis con la que vivió el Bury FC, expulsado de la English Football League en 2019 y que tuvo que reiniciar desde la décima división, proceso largo y complicado que aún continúa. “Desafortunadamente, eso podría pasarle a Morecambe si la venta no se concreta”, señala.

¿Un salvavidas de última hora?

La incertidumbre es total. Aunque hay una oferta aprobada por la EFL y solo faltan firmas para que la venta sea oficial, se desconoce por qué no se ha concretado. Salmon apunta a que las deudas y problemas financieros pendientes con Bond Group Investments dificultan el proceso.

“Espero que algo suceda entre hoy y el 20 de agosto, sería maravilloso”, comenta con esperanza, aunque admite que lo ve poco probable.

El futuro inmediato del Morecambe FC está en una balanza delicada, y la comunidad futbolística observa con preocupación cómo se define el destino de un club con una rica tradición y el sueño de evitar una desaparición que para muchos sería un duro golpe al fútbol inglés de divisiones inferiores.