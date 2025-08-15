Jimin de BTS es el idol más influyente de Corea a nivel mundial, así lo revela estudio

Jimin de BTS es uno de los idols más sobresalientes del K-pop, a lo largo de su carrera ha demostrado ser uno de los mejores bailarines de la industria. Con su carrera en solitario, el cantante ha igualado a la boyband y a su compañero Jungkook con hitos como ser el #1 en Billboard.

Pese a su gran popularidad, la historia de Jimin no fue fácil en un inicio, pues ni siquiera era considerado como integrante de BTS y su debut no era nada seguro. Incluso hubo un distanciamiento con su compañero J-Hope mientras entrenaban, pues la competencia era tal y el futuro de la boyband no estaba garantizado.

También ha sido víctima de amenazas de muerte por parte de los haters, incluso se sometió a dietas extremas tras recibir críticas por su físico y peso. Sinn embargo, Jimin ha roto varios récords y ha ganado premios con su debut en solitario, con canciones como "Like Crazy" y "Who".

Su popularidad ha sido incluso parte del análisis del impacto global de Corea en otras partes del mundo, realizado por instituciones de prestigio como Harvard.

BTS: Jimin es el idol más "influyente" del K-Pop

La popularidad del K-Pop, en este caso de Jimin de BTS, no solo se reduce a la música o a la moda. El idol también tiene gran influencia en el incremento del interés por la cultura coreana, como la comida. De acuerdo con el medio coreano Economy Chosun, el cantante fue mencionado en un estudio en 2024 sobre el impacto global de Corea.



El texto creado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard menciona a Jimin de BTS como uno de los factores que ha propiciado el aumento en la globalización de la comida coreana. De acuerdo con el estudio, después de que el idol apareciera comiendo fideos de ramen en una de sus transmisiones, aumentó el número de fans en el extranjero que realizaron el famoso reto de los fideos picantes.

Esto va de la mano con el gran número de exportaciones de ramen que se han registrado en 2023, superando un récord de 1 billón de wones en ganancias. Jimin también ha sido visto comiendo pollo frito, cuya marca se vio beneficiada con un aumento en las ventas luego de que se le vio al ídolo comiendo dicho producto. Sus fans también han resalado su influencia en el K-Pop, figuras como Yuzuru Hanyu ha reconocido verse inspirado en su baile.

