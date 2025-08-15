Hispanito fue rescatado de la muerte, lo querían convertir en tacos; ahora busca una familia que lo ame

Los perritos callejeros enfrentan una vida muy triste, no solo deben sobrevivir a las condiciones climáticas, a los accidentes viales, pasar hambre, si poder alzar la voz y no solo a la indiferencia de los seres humanos, también al maltrato en múltiples formas, algunos incluso se dedican a secuestrar perritos callejeros o de casa para vender su carne en comida como sucedió con Hispanito en un establecimiento de comida ubicado en Chimalhuacán, Estado de México.

Foto: Instagram adoptaunangelmascota



Hispanito logró esquivar la muerte y ahora busca una familia que decida compartir su vida y amor con él

Hispanito vivió una historia de terror, fue rescatado por las autoridades de un domicilio en donde lo tenían en pésimas condiciones con la finalidad de prepararlo como comida, para una taquería clandestina que funciona con carne de perro.

Afortunadamente las autoridades intervinieron y fue rescatado, una activista decidió ayudarlo, limpiarlo y darle amor mientras aparece una familia que decida compartir su tiempo, espacio, vida y amor con él. Si deseas adoptarlo puedes escribir al Instagram de Adopta un ángel.

Este hermoso cachorro que logró superar la muerte tiene 7 años, es de talla mediana, energía media, se porta muy bien, tiene su protocolo de salud completo, está vacunado, desparasitado y esterilizado y lo mejor es que tiene mucho amor para dar.

Ámbar vive con el estigma de ser una “común” gatita naranja atigrada pero tiene mucho amor para dar a un hogar

Ámbar es una gatita de tan solo 4 años, es muy juguetona y amorosa, lista para llenar de luz y alegría un hogar, es independiente. Los gatos amarillos atigrados se distinguen por ser muy cariñosos, juguetones, sociables y agradecidos.

Foto: Facebook El Gato Vago

Se encuentra completa con su protocolo de salud, está esterilizada y vacunada, es muy sociable aunque tiene un poco de sobrepeso, por ahora se encuentra en el refugio El Gato Vago, si deseas adoptarla puedes escribir a adopciones@elgatovago.org

Tessa y Kia eran la adoración de una adulta mayor que cruzó el arcoiris y ahora esperan el milagro de un hogar

Tessa y Kia eran la adoración de una adulta mayor que lamentablemente enfermó gravemente y al poco tiempo cruzó el arcoiris, no la pudieron seguir, nadie quiso hacerse cargo de ellas, no entendieron cómo pasaron de ser el todo de alguien a estorbar en una casa. Foto: Facebook Nala&Lucca Adopciones

La carey tiene 4 años y la blanca con cafe 3 añitos, son apenas unas bebés llenas de amor y ternura. listas para iniciar una nueva aventura con una familia, saben de lealtad, son tranquilas, agradecidas y sociables. Son negativas en en pruebas LeVF y VIF, desparasitadas y esterilizadas. Si deseas adoptarlas escribe al Facebook Nala&Lucca Adopciones y dales una oportunidad.