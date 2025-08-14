Terminan a taxista en pleno viaje y usuaria lo hace viral: "Me duele el alma" | VIDEO

Uno de los momentos más dolorosos de la vida es cuando terminamos una relación, no importa si fue larga o corta, el golpe al corazón es duro y directo. Pero la peor parte es cuando tenemos que continuar con nuestra vida como si nada pasara.

Y esto fue exactamente lo que le pasó a un taxista que mientras realizaba un viaje, ¡su novia lo tronó! Lo sorprendente de todo es que sin querer terminó mostrándole la conversación a la usuaria que venía en la parte trasera del auto y ella terminó haciendo viral el momento.

La cuenta de TikTok @mely_lely compartió un video que dura a penas 20 segundos, pero que duele profundamente en el alma, además que s hizo viral con más de dos millones de reproducciones y la razón detrás de ello es que muchas personas aseguran haber vivido situaciones similares.

Con José José sonando de fondo con la canción Lo Pasado, Pasado, Mely mostró cómo el taxista mientras manejaba iba conversando con el amor de su vida, quien estaba segura de ponerle fin a la relación, mientras él quedaba con el alma destrozada.

Esta fue la reacción de la pasajera. (Foto: TikTok @mely_lely)

Mientras el conductor escuchaba un audio de WhatsApp, sin querer dejó la pantalla desbloqueada y viendo hacia la pasajera, quien no dudó en grabar y compartir el momento, además de hacer una gran cara de sorpresa que se viralizó en TikTok. Los mensajes decían:

"Si me acabas de decir que no sientes amor por mí", escribe él. Ella responde con un audio. "Me duele el alma", agrega él.

¿Qué opinas de este momento? (Foto: TikTok @mely_lely)

Lo anterior es todo lo que se alcanza a leer de esta conversación; sin embargo, se desconoce cómo terminó toda la historia, si el amor definitivamente llegó a su fin, cuáles fueron los sentimientos del chofer al tener que seguir trabajando y si llevó a la usuaria hasta su destino.

Sin embargo, la sección de comentarios estalló con mensajes de empatía por el taxista, un hombre hasta ahora no identificado, pues muchos internautas recordaron que en ocasiones les ha tocado ser quien ya no siente amor, pero también quien se ha quedado con el corazón destrozado y sin poder dejar a un lado sus obligaciones.