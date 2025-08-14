PANORAMA presenta a Erik Hayser celebrando más de 20 años contando historias

Panorama Social

El actor Erik Hayser lleva una relación llena de amor y respeto con la también actriz Fernanda Castillo

El actor Erik Hayser lleva una relación llena de amor y respeto con la también actriz Fernanda Castillo

El actor y productor Erik Hayser lleva 23 años de carrera en cine, teatro y televisión, hoy llega a la pantalla con un nuevo reto, "Pecados Inconfesables" una historia oscura y vulnerable.

"Para mí el éxito es que me levanto todos los días dándole gracias a la vida porque me da la oportunidad de hacer lo que más amo", comentó Erik Hayser a PANORAMA de El Heraldo de México.

Erik se caracteriza por su pasión para darle vida a distintos personajes. En una etapa plena y llena de gratitud, se enfoca en disfrutar lo que hace, de su familia, así como crear nuevas historias que nos lleven a la reflexión.

"En lo personal quiero vivir 100 años de ser posible y poder compartir lo más que pueda con mi hijo y con Fer", expresó. 

