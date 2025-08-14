7 historias reales de "terror" sobre convivencia entre vecinos para conmemorar su día este 15 de agosto

¿Sabías que existe el Día del Vecino en México? Se celebra cada 15 de agosto en nuestro país, con la intención de fomentar la convivencia vecinal, basada en valores como la tolerancia, el respeto, la cooperación y la participación comunitaria. Busca reforzar el tejido social y generar lazos de amistad entre quienes viven en la misma colonia o condominio.

Esta celebración fue impulsada por el Movimiento Pro-Vecino quien promovió la iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llamada así en ese entonces, y cuya publicación en la Gaceta Oficial fue en agosto de 2006. Su declaración a nivel nacional como el Día Nacional de las Vecinas y los Vecinos fue aprobada por el Senado de la República Mexicana en marzo del 2022.

No obstante, quienes, sobre todo, viven en departamentos y vecindades saben lo complicado que es convivir con personas que no tienen claro lo que implica "la cultura del buen vecino". Y así nos lo compartieron para Heraldo Media Group, varias personas que residen en la Ciudad de México nos platicaron sus problemáticas que van desde la suciedad y el ruido, hasta el robo, golpes, explosiones e incendios. A continuación te contamos siete experiencias de terror con vecinos.

Es complicado convivir con personas que no tienen claro lo que implica "la cultura del buen vecino" / FOTO: Freepik

7 historias de terror con vecinos en la CDMX

Verónica vive en la alcaldía Iztapalapa, y nos platicó lo siguiente:

Mi familia y yo vivimos en un edificio y los vecinos que tenemos arriba son de lo peor que hay. Es una señora y un señor. No tengo idea si se dedican a la carpintería o quien sabe, pero siempre se escucha que están armando cosas, se oyen los martillazos, que arrastran muebles todo el tiempo, a cada rato se les caen clavos o tornillos, quien sabe, pero empiezan con su ruido siempre desde las 4 de la mañana. A veces dejan cosas que acaban de pintar y siempre escurre la pintura en nuestra ventana. También el señor tiene la mala costumbre de cortarse las uñas en la ventana y sus uñas han caído en nuestra ropa que colgamos. Como tienen perritos, la señora cuelga sus trapeadores llenos de orina y su orina escurre, entonces han mojado de pipí nuestra ropa, y también una vez llenaron una colcha nuestra de pelos de sus perros, y la tuvimos que tirar".

Carlos vive en la alcaldía Benito Juárez, y nos platicó lo siguiente:

Lucero vive en la alcaldía Tláhuac, y nos platicó lo siguiente:

Mi abuelita tenía un ave y el pajarito cantaba y los vecinos venían a tocar 'nomás' para ver al pajarito, y pues como mi abuelita es la señora popular de la colonia los recibía; hasta que empezó a venir mucho una vecina, que también es una adulta mayor, y le hacía muchas preguntas, como de qué comía, cómo lo cuidaba, etcétera. Un día cuando le estaba dando de comer se salió, mandamos mensaje a todos los vecinos para que nos dijeran si lo habían visto y todos dijeron que estaba parado en los arboles de la cuadra, aún no lo escuchábamos cantar hasta que esta vecina de las preguntas sospechosas puso mallas en sus balcones y ventanas; todavía escuchamos al pájaro cantar ahí adentro".

Cecilia vive en la alcaldía Cuauhtémoc, y nos platicó lo siguiente:

Dilan vive en la alcaldía Benito Juárez, y nos platicó lo siguiente:

Karla vive en la alcaldía Gustavo A. Madero, y nos platicó lo siguiente:

No recuerdo la fecha, pero era de noche como la 1 de la mañana y escuchamos una explosión así horrible. Nos despertamos y de la azotea vi como cuando hay fuego, las luces naranjas, y nos salimos porque no sabíamos de dónde venía, si era fuego o algo, y arriba están los tanques estacionarios. Salimos y los autos de los vecinos se estaban incendiando, una de las paredes de las casas vecinas estaba en llamas. Todo resultó ser una disputa vecinal y en venganza hicieron explotar 2 coches".

Paulina vive en la alcaldía Venustiano Carranza y nos platicó lo siguiente: