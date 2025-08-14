El cachorro Ramoncito conquista las redes por sus habilidades de pastoreo en una granja

No cabe duda que los animales nunca dejan de sorprendernos con las grandes hazañas y la increíble inteligencia que pueden llegar a demostrar, tal y como lo ha hecho un pequeño perrito que se ha vuelto viral en las redes sociales por su talento como pastor de chivos.

Se trata de Ramoncito, un cachorro de la raza pastor ganadero australiano que a sus pocos meses de edad ha demostrado tener una habilidad innata para guiar el ganado de la granja de su dueño con sus enternecedores ladridos, dando un ejemplo de liderazgo y lealtad.

Por medio de su cuenta de TikTok @tavo28carranza, su amo se ha dedicado a compartir múltiples videos de las aventuras del día a día de Ramoncito, mostrando como además de trabajar como pastor, también se la pasa haciendo travesuras y conviviendo con los demás animalitos de la granja.

Cibernautas expresan su cariño a Ramoncito

A través de las redes sociales, los cibernautas han demostrado su cariño y admiración por Ramoncito, destacando en sus comentarios la inteligencia del pequeño canino, así como su enternecedor aspecto y el gran instinto protector que tiene hacía los chivitos y los otros animales de la granja.