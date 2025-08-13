Mhoni Vidente predice más lluvias, sismos y la llegada de un huracán a territorio mexicano

Como cada semana, este miércoles 13 de agosto Mhoni Vidente, la más acertada de todo México, tiene preparados los mejores horóscopos, predicciones y consejos para ti en este inicio de mes: amor, salud, dinero, todo aquello que anhelas en la vida lo puedes consultar hoy a través del chat en vivo.

Desastres naturales, sismos, pandemias, política, controversias, infidelidades, tendencias, salud de famosos y el futuro de las celebridades son algunos de los temas que Mhoni Vidente aborda durante cada una de las transmisiones especiales de las que podrás ser partícipe a través de El Heraldo de México.

¿Dónde y cuándo ver a Mhoni Vidente en El Heraldo de México?

Si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que el destino tiene en sus planes para ti y los artistas del momento en este 2025, sigue la transmisión en tiempo real del programa de Mhoni Vidente que se emite todos los miércoles a través del canal oficial de YouTube de El Heraldo de México.

Por medio de los comentarios podrás preguntarle a tu vidente favorita todas tus dudas e inquietudes, mismas que estará respondiendo totalmente en vivo con sus mejores consejos y predicciones sólo para ti. No te olvides de utilizar el hashtag #PregúntaleAMhoni para no perderte ningún detalle de todo lo que Mhoni Vidente tiene preparado para ti y sumarte a su inmensa comunidad.

Seguirá lloviendo en México

Tras las intensas lluvias registradas recientemente en México, Mhoni Vidente advirtió que la temporada apenas comienza, por lo que zonas como Tampico, Ciudad Mante, Ciudad Madero y Matamoros se mantendrán en alerta máxima ante la llegada de una tormenta tropical que se estaría convirtiendo en huracán.

"Va a seguir lloviendo, máxima alerta a Tampico, Ciudad Mante, Ciudad Madero, viene huracán en estos días, es como una tormenta tropical que se alcanza a hacer huracán categoría 1 o 2, entrando directamente a Tampico, Ciudad Mante, Ciudad Madero, Matamoros y que va a llegar hasta Monterrey.", dijo Mhoni Vidente.

Las lluvias seguirán en territorio mexicano

Foto: Archivo

Mhoni Vidente predice nuevos sismos en territorio mexicano

Mhoni Vidente agregó que se prevén nuevos sismos en territorio mexicano, tanto a consecuencia de las intensas lluvias, así como por la aparición de un nuevo volcán en Michoacán que ocasionará múltiples desplazamientos de las placas tectónicas.