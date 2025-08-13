KFC y sonido La Changa: Una fusión crujiente de sabor y ritmo sonidero

¡KFC está armando la fiesta! Se une a Sonido La Changa, el mero mero de la cultura sonidera en México. Esta unión es para celebrar nuestras raíces, nuestra gente y, claro, el sabor inigualable de KFC con la energía que solo un buen sonidero te puede dar.

La campaña “Los Ke Sonideros” es más que una colaboración, es un abrazo a la autenticidad, a la alegría de compartir. Imagínate: KFC te pone sus promociones “Ke Miércoles” y de fondo la cumbia sabrosa de Sonido La Changa y el flow único de La Coreañera ¡Esto sí es una experiencia para echar relajo!

KFC, que siempre está buscando la forma de sorprendernos, le puso un tema musical original a su ya famosa promoción “Ke Miércoles”. Las letras fueron escritas por el mismísimo Ramón Rojo Villa de Sonido La Changa, capturan el saborcito que tanto nos gusta y el ritmo vibrante de nuestra ciudad. ¡Una conexión que se queda grabada!

El movimiento sonidero, con más de cincuenta años de historia y ya reconocido como patrimonio cultural de la Ciudad de México, es pura comunidad, resistencia y fiesta. “Los Ke Sonideros” llegan para encender el movimiento y la alegría en todo el país, confirmando lo que ya sabemos: ¡si no suena crujiente, no es KFC!

Esta iniciativa está preparando el terreno para lo que viene. Alista tus mejores pasos, porque se esperan experiencias que prometen llevar la energía sonidera directamente a tu mesa, creando momentos inolvidables.

MMV