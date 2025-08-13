El VIDEO de unos gatitos despidiéndose de su hermanito que te hará llorar es el más visto de TikTok

No hay nada más doloroso que la muerte de una mascota, eso lo sabemos quienes nos hemos encariñado con un animalito; sin embargo, es parte indiscutible de la vida por mucho dolor que cause. Así lo demostró una familia de gatitos junto a su dueña.

Pues tras el fallecimiento de uno de los michis, la dueña no tuvo otro remedio que aceptar el duelo que estaba por venir, pero antes de pensar por ella, también lo hizo por el resto de gatitos que tenía en casa, ya que ellos también merecían despedirse de su hermanito.

En TikTok se ha viralizado un nuevo video en el que se aprecia a un gatito blanco y con los al rededores de sus orejas negro, recostado en una cajita de cartón y debajo de él una tenue playera morada de su dueña; la escena por más tierna que parece al inicio, relata el profundo dolor de lo que significa perder a una mascota.

Y es que al cabo de unos segundos se deja al descubierto que el gatito no estaba durmiendo ni jugando, sino que era su cuerpo ya sin vida reposando allí; sin embargo, lo más doloroso llegó cuando a la escena se unieron otros tres gatitos que confundidos, no paraban de ver a su hermanito.

Los gatitos se mostraron confundidos. (Foto: TikTok @abatha0125)

La imagen causó lágrimas en todo TikTok, pues la reacción de los felinos fue genuina al primero acercarse a oler suavemente quién estaba dentro de la caja, al caminar desesperados a su al rededor, al voltear a verse entre ellos e incluso al ver cómo uno de los gatos se recostó encima de su hermanito.

La dueña de los michis, @abatha0125, hizo de este momento todavía más especial y doloroso al recordar algunos de los muchos momentos que vivió junto a su pequeño amigo peludo, agregando juegos y hasta esos momentos en los que se abrazaron y durmieron juntos.

El video se hizo rápidamente viral en TikTok, donde ya acumula 6.6 millones de reproducciones y comentarios que llegan hasta el alma; de acuerdo con lo que se aprecia en otros clips que compartió la joven, estuvieron juntos desde octubre del 2024, mismo año en el que el gatito nació; mientras que su último día juntos fue el 10 de agosto, cuando falleció.

Cabe destacar que en la cajita final, en la que aparentemente enterró a su amigo, agregó una mantita blanca, un frasco con croquetas y una rosa de crochet que lo acompañará en todo el camino. Recordó cómo llegó a su vida. (Foto: TikTok @abatha0125)

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con desgarradores mensajes pidiéndole una pronta resignación, pero también de personas que recordaron cómo perdieron a sus mejores amigos de otras especies que hoy los cuidan desde el cielo.