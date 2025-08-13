¿Dónde comer el mejor pan de muerto relleno en la CDMX?

¿Tienes antojo de pan de muerto? Te tenemos buenas noticias, pues la temporada de los panes más deliciosos acaba de empezar y si te "mueres" por comer el postre del momento, hoy te traemos una recomendación que enamorará a tu paladar.

Se trata de un pan de muerto relleno con nata, pero que también tiene fresas, frambuesas, blueberries y mucho chocolate que te darán el antojo perfecto para ese sabor dulce de dichos ingredientes, con los sabores clásicos y tradicionales de la receta original en la que predominan la mantequilla, el azahar, la naranja y el anís.

El lugar que hoy te recomendados se hizo viral hace poco por sus crepas en nogada, es decir, que le rinden homenaje al chile en nogada, pero que renuevan la receta para los amantes de los postres. En cambio, ahora que tenemos el pan de muerto relleno y con diferentes sabores, ¡aquí te contamos todo!

Pan de muerto relleno en Coyoacán

El pan de muerto más rico de Coyoacán está en Crepas Coyoacán que, aunque como su nombre indica, tiene una gran especialidad en crepas, por temporada nos ofrecen este postre lleno de tradición y sabor que sí o sí debes de probar. ¿Se te antoja? Aquí te contamos todos los detalles para que lo pruebes hoy mismo.

Así luce el relleno de estos riquísimos panes de muerto. (Foto: IG @crepas_coyoacan)

Los panes de muerto rellenos del lugar, destaca un relleno de nata que le dará un sabor especial y muy tradicional al postre; sin embargo, no es lo único que se les agrega, pues se sabe que también se le añaden otros toppings con frutas y chocolates. Aquí algunos de ellos:

Fresas

Frambuesas

Blueberries

Chocolate Ferrero Rocher

Chocolate de Conejos

Además, los sabores se mezclan con el clásico sabor al pan de muerto, ya que los chefs detrás de este platillo aseguran que se respeta la receta original de este tipo de pan; es decir, que predominan las esencias de mantequilla, la cáscara de naranja y el azahar, el más predominante del platillo. ¡Y ni hablar del bañado en azúcar!

¿Cuánto cuesta el pan de muerto relleno?

El precio del pan de muerto relleno en Las Crepas de Coyoacán es desde los 30 y hasta los 80 pesos, según reveló Fernando Gallegos, empleado del negocio, a El Heraldo de México, quien dio más detalles sobre este postre del momento. Es importante mencionar que el tamaño es pequeño; sin embargo, está horneado en el lugar.

"La receta es de la casa, se hace aquí, el pan sí es el clásico y aquí mismo se prepara", explicó una de las empleadas a El Heraldo de México.

¿Cuál se te antoja más? (Foto: IG @crepas_coyoacan)

Este sabroso postre ya está disponible en las sucursales y según contaron a El Heraldo de México, su variedad de panes de muerto rellenos durará desde este mes de agosto hasta la primera semana de noviembre, justo después del Día de Muertos, así que tienes tiempo de sobra para ir por ese antojito de temporada.

En cuanto a otros platillos dulces y salados que puedes probar en el lugar también destacan las crepas, pero al encontrarnos en plena temporada del chile en nogada, debes de darle una oportunidad a las chepas bañadas en la salsa de nogada.

¿Dónde están Las Crepas de Coyoacán?

Las Crepas de Coyoacán tienen dos sucursales en la CDMX, ambas sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo; si quieres conocer más detalles de dónde están, los horarios y más detalles, aquí te los contamos.

Dirección de sus sucursales:

Av. Miguel Ángel de Quevedo 928-Local 7 y 8, Parque San Andrés, Coyoacán, 04040.

Av. Miguel Ángel de Quevedo 785, Barrio del Niño Jesús, Coyoacán, 04330.

El horario de ambas sucursales es de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 22:30 horas y además del servicio en los locales, también se pueden hacer pedidos en línea. ¿Te animas a probarlos?