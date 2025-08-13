Día Internacional de la Zurdera 13 de Agosto: Historia, Características y Productos para Zurdos

La escritura es una de las principales formas de comunicación y se ha utilizado durante miles de años, considerándose un avance relevante. Cuando no se utiliza un dispositivo electrónico, muchas personas escriben únicamente con una mano. Es reconocida la condición de escribir con la mano izquierda, razón por la cual cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Zurdera.

Se eligió el 13 de agosto porque en esa fecha de 1968 en Inglaterra se abrió la primera tienda especializada para personas zurdas.Se festeja desde 1976 y aproximadamente desde la misma fecha se creo el club de zurdos, pero empezó a aumentar su popularidad en 1992.

Esta fecha es promovida por el fundador del club de zurdos y tiene como principal fin el que los zurdos tengan un espacio dentro de una comunidad mayoritariamente diestra.

Hace muchos años la gente escribía con lápiz o pluma y papel y los demás se daban cuenta que la mayoría solo escribían con una mano.

En épocas pasadas, las personas escribían con lápiz o pluma sobre papel, y se observaba que la mayoría utilizaba únicamente una mano para esta actividad.Muchas veces la zurdera se da por parte de la familia, si uno de los padres es zurdo es muy probable que los hijos también lo sean.

En la antigüedad se consideraba que ser zurdo era una condición problemática y existían creencias sobre métodos para "corregirla", como colocar una mano en la espalda.

Causas y características de la zurdera

Frecuentemente la zurdera tiene un componente familiar: si uno de los padres es zurdo, existe mayor probabilidad de que los hijos también lo sean.Si alguien que tiene un gemelo es zurdo hay 76% de posibilidad de que su hermano también lo sea.

En ocasiones, la zurdera se relaciona con factores neurológicos específicos.

Se considera una habilidad particular poder escribir con ambas manos simultáneamente. A quienes pueden realizar actividades con ambas manos de manera efectiva se les denomina ambidiestros.

Desafíos cotidianos para personas zurdas

Muchas computadoras tienen el mouse ubicado del lado derecho, lo que puede representar dificultades para las personas zurdas. Lo mismo ocurre con algunas tijeras que están diseñadas principalmente para diestros.

Productos especializados para zurdos

Se han desarrollado diversos artículos específicamente para personas zurdas, incluyendo cuadernos, abrelatas, tijeras y otros implementos adaptados a sus necesidades particulares.

Estadísticas y datos sobre la zurdera

Es más frecuente que esta condición se presente en hombres que en mujeres, aunque la diferencia no es considerable. Los estudios indican variaciones en los porcentajes según diferentes investigaciones.

Famosos zurdos a lo largo de la historia

A lo largo de los años ha habido personalidades reconocidas que son zurdas, como Babe Ruth, Mozart, Stan Lee, Beethoven y Lady Gaga, entre otros.

Rafael Nadal utiliza la mano izquierda cuando juega tenis, pero para otras actividades cotidianas es diestro.

Referencias culturales y percepciones históricas

Existen algunas connotaciones históricas relacionadas con la zurdera. Por ejemplo, cuando algo comienza de manera desfavorable se dice que "empezó con el pie izquierdo". En latín se utilizaba el término "sinister", que también puede traducirse como siniestro. Lo opuesto de zurdo es diestro, y es conocida la expresión "a diestra y siniestra".

En Los Simpsons, Ned Flanders es zurdo y existe un episodio donde abre una tienda para zurdos llamada "Leftorium", en el cual el señor Burns, quien también es zurdo, adquiere un automóvil.

En 1993 se estrenó la película mexicana "Zurdo".

En la serie mexicana Kipatla, el maestro pregunta qué es un derecho y alguien responde de manera jocosa: "el contrario de izquierdo".