Lanzan campaña para comprar y exterminar a los Labubus del mundo: buscan recaudar 150 mil dólares

En medio del auge de los Labubus en las redes sociales, un grupo de cristianos ha lanzado una campaña con el objetivo de recaudar 150 mil dólares para comprar y destruir todos los muñecos posibles, asegurando que se tratan de una encarnación demoníaca.

Según los organizadores, los Labubus no son solamente una figura de colección de la marca china Pop Mart, sino que representan una manifestación del demonio Pazuzu, una entidad demoníaca conocida en la mitología mesopotámica y popularizada por su aparición en la película "El Exorcista".

“La gente cree que son inofensivos, pero no saben lo que están trayendo a sus casas. Labubu no es solo una figura coleccionable, es una puerta abierta a influencias oscuras”, afirmó uno de los líderes del grupo durante una transmisión en vivo en redes sociales.

Los Labubus han causado sensación en redes sociales por su aspecto único y controversial. (Créditos: labubuissatan.com)

¿Planean destruir los Labubus?

La campaña tiene como finalidad adquirir la mayor cantidad posible de muñecos Labubus en el mercado mundial para luego destruirlos públicamente en un acto simbólico. El evento será transmitido en línea con el fin de “enviar un mensaje tanto a los consumidores como a Satanás”, según sus declaraciones.

Con 150 mil dólares como meta, esperan no solo adquirir ejemplares en tiendas oficiales, sino también en reventas donde los precios pueden alcanzar cifras elevadas. A su vez, buscan terminar con el denominado "Demonio Alfa", un muñeco gigante que supuestamente maneja a los más pequeños.

Religiosos buscan eliminar la mayoría de Labubus.(Créditos: labubuissatan.com)

Usuarios opinan sobre el exterminio de Labubus

Mientras tanto, usuarios en línea han dividido sus opiniones, pues algunos consideran que la campaña es una exageración, una estrategia mediática o incluso una sátira. Sin embargo, hay quienes han expresado su apoyo, compartiendo experiencias personales que vinculan la presencia de Labubus con sensaciones de incomodidad o fenómenos paranormales.

Por otro lado, coleccionistas y fanáticos de los Labubus defienden la figura como una obra artística sin ninguna connotación maligna, acusando al grupo religioso de promover pánico moral sin fundamentos reales.