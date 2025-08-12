Hombre patea a perrita que descansaba en la calle y mujer justiciera le mete tremendo cubetazo en la cabeza | VIDEO

¡Adoro los finales felices! En TikTok se está haciendo viral un video que en un inicio causa indignación y coraje al ver a un hombre pateando a una perrita que descansaba tranquilamente en la calle, pero todo cambia a justicia divina cuando sale una justiciera.

Fue el perfil de Milagros Ugaz B (TikTok @mabuoficial) compartió un video con un audio viral y que rápidamente se viralizó, tanto que en cuatro versiones diferentes del clip ya tiene más de 10 millones de reproducciones y miles de me gustas porque una lomita agredida consiguió justicia.

El video fue captado por las cámaras de seguridad de un negocio en Perú; allí se ve una entrada vacía y poco a poco se acerca un hombre que lleva de la mano a su hijo, cuando sin ningún motivo le dio una patada en la cabeza bastante fuerte a una perrita que estaba acostada en la calle, pero que es de las dueñas del lugar.

Inmediatamente se escuchan los aullidos de la mascota, combinados entre dolor y un ladrido potente; por su parte, el hombre continúa con su camino mientras trata de alejar al niño del perro, como si le tuviera miedo. Sin embargo, la escena de enojo e indignación rápidamente cambia en cuestión de segundos.

Tras el golpe la mujer se quedó discutiendo con el sujeto. (Foto: TikTok @mabuoficial)

Y es que por la espalda le llega una mujer que con cubeta en mano no duda en darle un tremendo cubetazo en la cabeza al hombre para así cobrarle justicia a su perra, quien no hizo nada para ser agredida por el sujeto. Es así como inicia una discusión a gritos que fue captada por el micrófono de las cámaras de seguridad.

Tras correr para golpear al hombre con una cubeta, inició una acalorada discusión en la que el sujeto cuestión: "Ayyy, ¿Qué le pasa?", como si el cubetazo hubiera llegado de la nada y no después de haber pateado a la mascota del negocio. Inmediatamente después la mujer respondió a gritos y haciéndole saber que tenía grabada la agresión.

"No se meta con mi perra, nada más. (Inaudible) lo denuncio", dijo entre gritos de enojo.

Cabe destacar que aunque la mujer fue justiciera de la perrita, la lomita le demostró su lealtad al comenzar a ladrar y ponerse a la defensiva en caso de que fuera necesario reaccionar si algo le hacían a su dueña. Ella, por su parte acaró en la sección de comentarios: Así recibió el fuerte impacto. (Foto: TikTok @mabuoficial)

"Jajaja soy yo la que le pega al señor, jamás en mi vida había reaccionado así, hasta mi cuerpo me temblaba", escribió Gisela Campos Ugaz.

Tras esto, las redes sociales estallaron de indignación, risa y comentarios que pedían usar distintos audios que hablan de golpes como el "escucho borroso", el clásico "toma" de Don Ramón antes de golpear al Chavo del 8 e incluso el "órale, cocazo".

