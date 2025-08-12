¿Extraterrestres en la UNAM? El Caso Xitle y su final trágico

En 1950, mientras avanzaban las excavaciones para construir Ciudad Universitaria, los obreros del Pedregal de San Ángel hicieron un hallazgo que desafiaba toda lógica y conocimiento histórico. Entre restos arqueológicos aparecieron objetos metálicos con formas extrañas y un manuscrito escrito en un idioma que nadie pudo identificar. Lo que parecía un descubrimiento histórico se convirtió pronto en un secreto que guardó el Ejército Mexicano.

El Ejército llegó rápidamente para tomar control absoluto de la zona, conocida desde entonces como “La Cantera”. Entre los objetos recuperados había piezas que parecían tecnología avanzada, una de ellas con la forma de un platillo volador, muy diferente a cualquier artefacto prehispánico conocido. A partir de ese momento, el lugar quedó bajo estricta vigilancia militar y la información empezó a desaparecer sin dejar rastro ni explicación.

Con el paso de los años, “La Cantera” fue abandonada y años después se transformó en la Reserva Ecológica del Pedregal, un espacio protegido donde el acceso sigue siendo restringido en varias áreas. Esta limitación, lejos de calmar las sospechas, solo alimenta la teoría de que ahí permanece algo oculto.

Así nació la leyenda del “Caso Xitle”, donde se mezcla arqueología, tecnología extraterrestre y conspiraciones. Aunque no existen pruebas tangibles o documentos oficiales, el relato sigue vivo y crece con cada testimonio y rumor que apunta a un encubrimiento silencioso y bien orquestado.

El periodista mexicano Rubén Salazar investigó el Caso Xitle y murió poco después ¿Qué sucedió?

Décadas después del hallazgo, el nombre de Rubén Salazar comenzó a resonar vinculado al “Caso Xitle", aunque no fue la única razón por la que fue conocido. El periodista méxico-estadounidense de gran prestigio, destacó por su trabajo incómodo que denunciaba abusos de autoridad y desigualdades sociales, ganándose tanto admiradores como enemigos poderosos.

Se dice que, durante su carrera, Salazar logró acceder a información confidencial relacionada con el OVNI en Ciudad Universitaria. Circulan rumores de documentos y una fotografía que mostraba el extraño platillo encontrado bajo la UNAM. El cómo obtuvo ese material continúa siendo un misterio, pero para algunos “sabía de más” y eso pudo costarle la vida.

El 29 de agosto de 1970, mientras cubría una marcha chicana en Los Ángeles, California, Salazar fue alcanzado por un disparo letal en circunstancias que las autoridades calificaron oficialmente como un accidente. Sin embargo, su expediente fue bloqueado durante más de 40 años, lo que generó dudas y teorías sobre la verdadera causa de su muerte.

Con el paso del tiempo, la conexión entre la muerte de Salazar y el supuesto OVNI hallado en la UNAM se volvió parte del folclor conspirativo mexicano. Para algunos, fue víctima de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Para otros, fue un mensaje claro: hay secretos que no siempre pueden ser revelados.