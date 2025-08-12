¡Ay, Tláloc! Estos son los mejores MEMES del DILUVIO de la madrugada que nos despertó con potentes truenos

¡Tíranos paro, Tláloc! Las lluvias sorprendieron como nunca durante la madrugada de este martes, una advertencia que ya nos había dado el Servicio Meteorológico Nacional desde la tarde del lunes y en el que se revelaba que hasta 29 estados de la República se verían afectados por lluvias puntuales a lluvias muy fuertes.

Y vaya que se cumplió, pues muchos mexicanos se despertaron en plena madrugada con el ruido de los potentes truenos que el diluvio dejó, algo que no sólo interrumpió el sueño de muchos, sino que también atemorizó a nuestras mascotas.

Sin embargo, tras horas complicadas (y lo que nos espera por si hay que salir a trabajar), las redes sociales siempre nos sacan una carcajada con los mejores memes. ¡Y aquí te los compartimos!, para que tu día mejore al 100 por ciento.

¿Te moriste de miedo anoche?(Foto: X @CristianS089)

Memes de la lluvia para compartir en redes HOY 12 de agosto

Desde que los truenos comenzaron, las redes sociales se inundaron de memes para reaccionar a las lluvias que muchos no se esperaban; personajes como la Rana René temblando de miedo o escenas de películas como Ted con el osito corriendo a la cama de su dueño para calmar la ansiedad, protagonizaron los mees del día.

No inventen amigos los truenos que andaba pegando el cielo derrepente todo se iluminó ALVVV uD83DuDC80#cdmx #trueno pic.twitter.com/3iHZS36J4d — LaDarliing (@LaDarliing) August 12, 2025

Y el primero en salir a tema de conversación como cada temporada de lluvias, fue Tláloc, el dios mexica de la lluvia y que también es responsable de los relámpagos, la lluvia y la fertilidad agrícola. Entre reclamos y memes de esta deidad aterrorizando y lanzando su furia a la capital fue la forma en la que los internautas le hicieron un llamado.

Así lanzó su furia contra la CDMX. (Foto: X @no_soy_gpe)

"Tláloc #tlaloc se puso intenso siendo las 2am del 12 de agosto, ya no siento lo duro sino lo tupido. Truenos, rayos y lluvia ¿Queríamos agua, no? Me estoy inundando, el drenaje no se da abasto", se lee en un mensaje de X.

¿Reaccionaste así? (Foto: X @ErikaRRojas)

Por supuesto, además del humor con el que reaccionaron los internautas de plataformas como Facebook, X, Instagram y TikTok, muchos se mostraron asustados por el comportamiento de sus mascotas, mismas que durante toda la tormenta eléctrica, temblaron de miedo por la intensidad del diluvio.

Las mascotas fueron las más afectados. (Foto: X @rm_pita)

Fuertes lluvias desatan preocupación de sismos, ¡y ya casi es septiembre!

Desde las primeras horas de este 12 de agosto empezaron las preocupaciones de si pronto algo terrible pasará a México, esto en referencia a que cada vez falta menos para septiembre, el mes en el que nuestro país ha enfrentado sus terremotos más fuertes y que más vidas han arrebatado. ¿Debemos prepararnos?

"Truenos, lluvia y cielo morado... Esto no pinta nada bien", se lee en un mensaje de X.

¿Y tú, cómo viviste las lluvias?(Foto: X @daniel_malikIF)

Clima HOY 12 de agosto

Este 12 de agosto continuarán los diluvios en gran parte del país, con lluvias intensas, fuertes vientos e incluso un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura para estados como Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico meteorológico para el clima de hoy en donde se anuncian de nueva cuenta fuertes lluvias para gran parte del país; sin embargo, también alertan por altas temperaturas.

"Continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán", se lee en el informe.

En lo que respecta a las lluvias puntuales de 75 a 150 milímetros, aquí van todos los detalles:

Sinaloa (sur)

Nayarit

Jalisco (oeste)

Colima

Oaxaca (sur y suroeste)

Chiapas (noreste y sur)

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en:

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm en:

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en:

Coahuila

Aguascalientes

Tlaxcala

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en: