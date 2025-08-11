Sacerdote bendice a un Labubu y provoca fuerte debate en redes

El video de un sacerdote católico bendiciendo a un Labubu, un muñeco que ha generado controversia por su extraña apariencia y supuestos vínculos con lo demoniaco, ha causado revuelo en redes sociales. La grabación, cuya ubicación exacta no ha sido confirmada, se cree que fue realizada en algún país de América Latina, ya que hablan español.

Sin embargo, el clip, que se ha viralizado rápidamente en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e Instagram, ha causo toda clase de opiniones, pues en las imágenes se observa al sacerdote dándole la bendición a un Labubu con total seriedad. Mientras algunos lo interpretan como un gesto inofensivo o cómico, otros lo consideran una acción preocupante y una posible burla a los rituales sagrados.

Por otro lado, otros señalan que la bendición de objetos no es inusual dentro del catolicismo, siempre que estos no contradigan los principios de la fe, pues con frecuencia también se echa agua bendita en casas, autos o diversos objetos con la finalidad de protegerlos.

Labubu, el peculiar muñeco que ha sido objeto de teorías oscuras en internet. (Créditos: X / @LABUBU_0x)

¿Sacerdote bendice a Labubu?

Los Labubus son muñecos que forman parte de una colección de juguetes creada por la marca china Pop Mart, reconocida por su diseño peculiar y estética misteriosa. Sin embargo, en los últimos meses han sido objeto de numerosas teorías conspirativas, pues algunos usuarios afirman que su figura representa entidades oscuras o demoniacas.

Aunque estas acusaciones carecen de fundamento, han contribuido a que muchos hayan decidido quemarlos, tirarlos o regalarlos. A su vez, hay quienes han optado por bendecirlos para evitar que estos sean poseídos o usados para rituales oscuros. Por este motivo, no fue sorpresa que un sacerdote se prestara para echar agua bendita a un Labubu, ya que sería una forma de protegerlos.

El momento exacto en que el sacerdote bendice al muñeco Labubu. (Créditos: X / @LABUBU_0x)

Labubu bendecido divide opiniones

Hasta el momento, ninguna diócesis ni institución eclesiástica ha emitido un comunicado oficial sobre el video, lo que ha incrementado la especulación y el debate en redes sociales. No obstante, algunos usuarios advierten que realizar este tipo de rituales con Labubus puede causar escándalo entre los fieles.