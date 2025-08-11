¿Quién es el Dios de la lluvia y cuáles eran los sangrientos rituales que se realizaban para que dejara de llover?

Con las lluvias de anoche en la Ciudad de México ha quedado claro que en México hay un Dios de la lluvia que controla los fenómenos meteorológicos y lleva ya varios meses azotando a la capital con tormentas nunca antes vistas, ¿Sabes quién es esta deidad y cuáles son los rituales que se le hacían para invocar o alejar la lluvia?

A lo largo de la historia, Tláloc ha ido más allá del periodo mexica prehispánico. Su figura sigue presente en danzas, rituales campesinos. Actualmente un emblemático monolito de más de siete metros se ubica en la entrada del Museo Nacional de Antropología, mismo que fue trasladado desde Coatlinchán, Estado de México, en 1964, donde fue encontrado.

Los mexicas le rendían tributo con ceremonias en las que ofrecían alimentos, animales e incluso sacrificios humanos, con la esperanza de asegurar buenas cosechas. Su templo principal se encontraba en la cima del Templo Mayor, en la antigua Tenochtitlán.

Los mexicas le rendían tributo con ceremonias en las que ofrecían alimentos, animales e incluso sacrificios humanos | Foto: Museo de Antropología

¿Quién es el Dios de la lluvia en México?

Tláloc es el Dios de la lluvia y fue venerado por su capacidad de dar vida con las lluvias, pero también era temido por su furia cuando desataba tormentas y granizadas. Su nombre proviene del náhuatl Tlaloc, que significa “néctar de la tierra” o “el que hace brotar las cosas”, y su culto estaba ligado a la agricultura y la subsistencia de las comunidades prehispánicas.

La figura de Tlaloc que se conoce tiene los ojos grande y circulares, colmillos y un tocado adornado con plumas y elementos acuáticos, Tláloc era considerado el señor de las aguas y de los relámpagos. Se creía que habitaba en el Tlalocan, un paraíso de vegetación exótica, flores y ríos, donde llegaban las almas de quienes morían por causas relacionadas con el agua, como ahogados o enfermos de hidropesía.

La figura de Tlaloc que se conoce tiene los ojos grande y circulares, colmillos y un tocado adornado con plumas y elementos acuáticos | Foto: Gemini

Así llamaban y alejaban las lluvias los mexicas

En la antigua Tenochtitlán, el control de la lluvia no era algo que se tomara a la ligera, de ello dependía la vida y la cosecha. Los mexicas confiaban en que, a través de rituales, podrían pedir a Tláloc que enviara agua a los campos o que detuviera tormentas devastadoras.

Durante el mes de Atlacahualo, el primero de su calendario ritual, se realizaban ceremonias en la cima del Templo Mayor y en montañas consideradas sagradas. Para invocar la lluvia, los sacerdotes ofrecían niños vestidos con plumas de colores azul y verde, símbolos del agua y la fertilidad. Creían que sus lágrimas caían como presagio de abundantes lluvias. Además, se ofrecían figuras de barro, flores y alimentos.

Para invocar la lluvia, los sacerdotes ofrecían niños vestidos con plumas de colores azul y verde, símbolos del agua y la fertilidad | Foto: Gemini

Ritual para que dejara de llover

Mientras que, cuando las lluvias eran excesivas y amenazaban con inundar los campos o las casas, se llevaban a cabo rituales para calmar a Tláloc y bajar su furia. Estos incluían danzas, cantos y ofrendas de maíz seco y copal. En algunos casos, se realizaban peregrinaciones a santuarios en las montañas para pedir el cese de las tormentas, ya que se creía que allí habitaban los tlaloques, ayudantes del dios, quienes guardaban el agua en cántaros.

