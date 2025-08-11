Mexicano enseña coreografía de ‘Payaso de Rodeo’ a estudiantes japoneses y el VIDEO se vuelve viral

Una vez más ha quedado demostrado que los mexicanos saben poner el ambiente a donde quiera que vayan, pues a través de redes sociales se ha viralizado un video en donde se puede apreciar a un joven compatriota enseñando a estudiantes japoneses a bailar ‘Payaso de Rodeo’, la famosa canción de Caballo Dorado que se ha convertido en un éxito infaltable en las fiestas de nuestro país.

De acuerdo con el testimonio del usuario Alan Nuñez, el joven mexicano quien compartió el momento a través de su cuenta de TikTok, todo surgió durante una convivencia con estudiantes en Japón, quienes le habrían expresado su curiosidad por aprender la coreografía del icónico tema.

En la grabación se puede ver a los jóvenes japoneses sentados mirando con total atención una pantalla en donde se esta reproduciendo el video de una fiesta mexicana en donde los asistentes interpretan los famosos pasos de baile, mismos que en tan solo cuestión de minutos memorizan y replican en compañía de Nuñez.

Usuarios reaccionan al ‘Payaso de Rodeo’ japonés

El particular momento no pasó desapercibido por los usuarios de las redes quienes sorprendidos por el impactante choque cultural escribieron todo tipo de comentarios felicitando al joven por haber llevado una parte de México hasta Japón, mientras que otros cibernautas reconocieron la gran agilidad de los estudiantes nipones para replicar el baile en cuestión de minutos.