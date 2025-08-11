Este es el mensaje de la astrología para todos los signos del 11 al 17 de agosto, según Mizada Mohamed

Esta semana inicia bajo la influencia de la Luna en Capricornio, que marca un tono serio, estratégico y orientado a resultados. Sin embargo, a mitad de semana la energía se suaviza con el ingreso de la Luna en Piscis, aportando intuición y sensibilidad, ideal para resolver asuntos emocionales y fortalecer vínculos.

El Sol en Leo sigue impulsando la autoconfianza, la creatividad y la búsqueda de reconocimiento, mientras que Mercurio en Virgo favorece la organización, el análisis y la comunicación clara, aunque también puede detonar críticas más duras de lo habitual.

La tensión entre Marte en Géminis y Saturno en Piscis puede generar bloqueos temporales en proyectos, desacuerdos en grupos o sensación de que “todo avanza más lento de lo esperado”. La clave será la paciencia, la planificación y evitar decisiones impulsivas.

El fin de semana, un trígono entre Venus y Júpiter abre la puerta a buenas noticias en el terreno económico y sentimental, siempre que se actúe con gratitud y generosidad.

Horóscopo semanal Mizada Mohamed

Aries

Semana para asumir liderazgo en proyectos, pero sin imponer tu punto de vista. Marte en Géminis favorece la comunicación, aunque podrías sentirte impaciente si los demás no siguen tu ritmo. En el amor, evita tomar decisiones impulsivas; escucha antes de actuar. Finanzas estables si mantienes control de gastos pequeños.

Tauro

Venus en trígono con Júpiter te da una dosis extra de optimismo y magnetismo personal. Buen momento para pedir un aumento, lanzar un proyecto o resolver un malentendido familiar. El fin de semana podría traerte una invitación especial o una sorpresa económica.

Géminis

Con Marte en tu signo y en tensión con Saturno, podrías enfrentar retrasos en planes importantes. La clave es no desesperar: reorganiza tu agenda y prioriza lo que realmente importa. En el amor, aclara expectativas para evitar malentendidos.

Cáncer

La Luna en Piscis a mitad de semana despertará tu sensibilidad y creatividad. Ideal para resolver asuntos emocionales y fortalecer vínculos familiares. En el trabajo, tu intuición será tu mejor herramienta para detectar oportunidades o personas que no son del todo confiables.

Leo

El Sol sigue en tu signo, dándote brillo y seguridad, pero esta semana deberás usar tu energía con estrategia. Puede surgir una oportunidad para mostrar tu talento ante personas influyentes. En el amor, las conversaciones profundas te acercarán más a tu pareja.

Virgo

Mercurio en tu signo te otorga claridad mental, pero cuidado con las críticas excesivas que puedan generar tensiones. Excelente semana para reorganizar tu vida financiera y para tomar decisiones laborales importantes. En salud, retoma hábitos que habías dejado de lado.

Libra

La energía de Venus favorece tu vida social y sentimental. Puede aparecer una nueva conexión o el reencuentro con alguien del pasado. En el ámbito laboral, no postergues tareas que ya tienen fecha límite; aprovecha tu capacidad de negociación para conseguir apoyo.

Escorpio

Tu determinación se fortalece esta semana. Marte y Saturno te empujan a cerrar ciclos y a poner límites claros. Posibles tensiones con figuras de autoridad; mantén la calma y habla con argumentos. En el amor, evita el control excesivo.

Sagitario

Podrías enfrentar cambios o reajustes en temas financieros. Antes de comprometerte con nuevas inversiones, revisa todos los detalles. El fin de semana trae un respiro emocional y la posibilidad de una conversación que despeja dudas en el amor.

Capricornio

La semana empieza con la Luna en tu signo, dándote determinación para avanzar en metas importantes. Procura no descuidar tu vida personal por atender exclusivamente lo laboral. Un proyecto detenido podría reactivarse gracias a una alianza estratégica.

Acuario

Tendrás claridad para encontrar soluciones creativas a problemas que parecían estancados. La vida social se activa, y podrías recibir una propuesta inesperada. En el amor, evita malinterpretar silencios o gestos; pregunta antes de asumir.

Piscis

La Luna en tu signo a mitad de semana intensifica tu intuición y tu necesidad de conexión emocional. Momento ideal para meditar, escribir o iniciar un nuevo proyecto artístico. Cuida tu descanso y evita absorber problemas ajenos que no te corresponden.

Consejo astrológico semanal (11–17 agosto 2025)

El consejo astrológico para esta semana es que apliques el arte de la estrategia: antes de actuar, mide el terreno, observa a tu alrededor y analiza las consecuencias. El Sol en Leo impulsa la confianza, pero Mercurio en Virgo exige precisión y planeación. No te dejes llevar por la prisa ni por comentarios ajenos; enfócate en lo que puedes controlar y deja que el tiempo filtre lo que no te corresponde.

Signos que podrían estar en apuros