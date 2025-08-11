Así influye contestar los mensajes de tu jefe tras tu hora de salida: 5 historias de terror de la hiperconectividad

Daniela* era la arquitecta responsable de una construcción, cuando llegó el momento de tomar su incapacidad por maternidad dejó ordenado todo con el residente de obra para poder estar con su bebé. Pero sus jefes no lo pensaron así, la llamaban a cualquier hora para solicitarle actualizaciones sobre cómo avanzaba el proyecto, le pedían elaborar reportes que podrían tomarle horas sin que pudiera amamantar bien a su recién nacido.

Lamentablemente, su caso no es único. En agosto de 2025, el 75% de los mexicanos padece fatiga y estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. El estrés laboral crónico, de acuerdo con un estudio de OCC Mundial, tiene como principal razón la falta de liderazgo efectivo, es decir, los jefes con actitudes abusivas y autoritarias son un factor determinante en este rubro.

Laura* recuerda cuando un día antes de irse de vacaciones su jefe intentó cancelarlas, asegurando que pagaría lo que ella ya había invertido en ellas, porque no tomó la previsión de ajustar los horarios del resto del personal para que cubrieran las labores que ella desempeñaba. Al final, fueron sus propios compañeros los que distribuyeron las tareas para que ella pudiera hacer su viaje.

De entre los mexicanos con estrés laboral, un segmento reportó que es el “tecnoestrés” el que ha minado su calidad de vida. Es decir, el recibir las llamadas, correos y mensajes de su empleador en las horas de descanso o durante sus vacaciones.

7 de cada 10 mexicanos padecen estrés laboral | Pixabay

Nancy* trabaja para una agencia de marketing. Su horario es de 1:00 pm a 9:00 pm, pero jamás termina a esa hora. Le hacen solicitudes pocos minutos antes de su hora de salida por lo que permanece hasta las 11:00 pm. Si no logra terminar algún encargo, al día siguiente debe elaborarlo antes de que comience su jornada o incluso completar las tareas asignadas en sus descansos.

En ocasiones tiene que ir en fin de semana, no le pagan las horas extras sino que le ofrecen “recuperar esas horas” entrando más tarde, pero dada la cantidad de trabajo, eso es imposible. Ha notado que su párpado brinca cuando tiene mucha tensión y le arden lo ojos porque en ocasiones debe completar su trabajo desde su celular.

El estrés laboral, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no sólo se caracteriza por el agotamiento, sino que impacta en diversas áreas de la vida de las personas, como un descenso en la calidad de vida, una reducción en la productividad, genera problemas físicos y mentales como los trastornos de ansiedad y depresión.

Además, puede provocar un desequilibrio entre lo laboral y lo personal, que se refleja en problemas familiares y abre la puerta a caer en adicciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se pierden a nivel mundial 12,000 millones de días de trabajo debido a problemas mentales, a un costo de mil millones de dólares por año en pérdida de productividad.

Derecho a la desconexión en México

La hiperconectividad tiene implicaciones en la salud | Pixabay

Desde 2020, considerando la hiperconectividad a la que nos vimos forzados durante la pandemia, el confinamiento y el teletrabajo, se buscó regular en la Ley Federal del Trabajo el derecho a la desconexión digital, es decir, la garantía de que las personas no debían seguir respondiendo a las solicitudes de sus empleadores fuera de su horario laboral.

Michelle* recuerda que durante la pandemia le pedían estar disponible a cualquier hora, especialmente para resolver “emergencias”. Como las llamadas podían ocurrir a cualquier hora comenzó a dormir con los audífonos puestos y sujetados con cinta adhesiva por si la buscaban. Desarrolló ansiedad, estrés y un tic en el ojo.

El proyecto buscaba incorporar el Artículo 68 Bis a la Ley Federal del Trabajo fue presentado ante la Cámara de Diputados, para el siguiente año (2021), el dictamen fue aprobado en la Cámara de Senadores. Y después quedó congelado en San Lázaro, ya que la reforma aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no está vigente.

El pasado mes de julio, el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera presentó una iniciativa de reforma para tres artículos de la LFT, para que este derecho a la desconexión digital quede asentado para todos los trabajadores.

¿Cómo cambiaría la Ley Federal del Trabajo con la reforma?

La hiperconectividad impide llevar a cabo actividades diarias con normalidad | Archivo

Para comenzar, se adiciona un inciso al Artículo 3o. Bis, en el que se establecería el concepto para garantizar la desconexión digital, que establece que es “el derecho que tienen las y los trabajadores de desconectarse de sus dispositivos tecnológicos y a no ser contactados por su empleador fuera de la jornada laboral ni durante sus vacaciones, a fin de garantizar su tiempo de descanso, así como el goce pleno de su vida personal y familiar”.

El siguiente cambio propuesto establece un tope explícito a las facultades de los empleadores limitándose a la jornada laboral. Se trata de una modificación al Artículo 47, Fracción XI, que quedaría como: “Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, únicamente durante su jornada laboral y siempre que se trate del trabajo contratado”.

El tercer cambio es adicionar al Artículo 132 una Fracción. De tal modo que se incluya la II Bis. Que en la iniciativa de reforma dice “respetar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral, salvo causas de fuerza mayor o que supongan un grave, inminente o evidente perjuicio empresarial o del negocio, cuya urgencia temporal necesita indubitadamente de una respuesta inmediata”.

Existen antecedentes internacionales de regulaciones sobre la desconexión digital

Se busca garantizar el derecho a la desconexión al finalizar la jornada laboral | Archivo

Desde hace casi una década, varios países regularon el derecho a la desconexión digital dentro de sus marcos normativos, con el objetivo de garantizar el derecho a la privacidad y mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores.

Francia estableció la regulación desde 2016, al igual que Corea del Sur. India, España, Bélgica, Grecia, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay e Italia mostraron su interés al presentar y aprobar normas que garanticen ese derecho.

El Parlamento Europeo y Filipinas tienen desde 2021 y 2022, respectivamente, iniciativas que están en espera de aprobación sobre la materia.

Cómo impacta la hiperconectividad a tu salud

Cuando Gabriela* se metía a bañar, llevaba el teléfono celular con ella. Le generaba ansiedad tardar en contestar un mensaje y recibir un regaño. No sólo le afectó mentalmente, notó que las horas ante la pantalla de la computadora le estaban provocando que la graduación de sus lentes aumentaba rápidamente. Hace años que dejó ese empleo, pero lo recuerda con toda claridad.

Se encuentra ampliamente documentado que la falta de descanso impacta negativamente en la salud, pues puede llevar a desarrollar fatiga, ansiedad o depresión. Esta carencia se debe en buena medida, de acuerdo con las cifras del IMSS, al estrés laboral provocado en gran parte por la sobreexposición a las tecnologías.

El tecnoestrés daña la salud mental y física | Archivo

Esta conectividad permanente puede llevar a las personas a tener cuadros psiquiátricos graves o el suicidio. Además de los daños a la salud mental, puede provocar problemas cardiovasculares o musculoesqueléticos, por mencionar algunos.

De acuerdo con un análisis realizado por OCC Mundial, 36% de los entrevistados aseguraron que su nivel de estrés aumenta al realizar actividades fuera de su horario laboral y en 2023, México fue considerado como el país con mayor exceso de trabajo globalmente.

*Los nombres fueron cambiados por privacidad de las personas implicadas