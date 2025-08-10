¿Qué es la chikungunya? La infección viral que ha afectado a 7 mil personas en China

En la lengua de los makonde, uno de los pueblos que habitan Tanzania, en el África subsahariana, chikungunya significa doblarse de dolor. Y precisamente son los dolores intensos uno de los síntomas de esta infección viral, que ya ha afectado a más de 7 mil personas en China.

Hace pocas semanas, la rápida replicación de esta enfermedad, cuyo virus es transmitido por el piquete de mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus infectados por un parásito muy específico, alertó a las autoridades sanitarias debido a que la enfermedad, endémica de África y América Latina, excepto Chile y Uruguay, es muy poco común en territorio asiático.

“La enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de fuertes dolores articulares, que suelen ser debilitantes y remiten en pocos días, aunque también pueden prolongarse durante semanas, meses o incluso años. Noticias Relacionadas EU aprueba la primera vacuna en el mundo contra el chikungunya

Vacuna contra Chikungunya desarrollada por el IPN y Oxford será probada en México “Otros signos y síntomas frecuentes son: inflamación de las articulaciones, dolores musculares, cefalea, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas”, detalla la Organización Mundial de la Salud.

¿Es mortal la chikungunya?

En la mayoría de los casos, no. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los pacientes suelen mejorar con el paso de los días y la administración de acetaminofén o paracetamol y abundantes líquidos.

“Los casos de muerte por la enfermedad de chikungunya son poco frecuentes y casi siempre están relacionados con otros problemas de salud preexistentes, siendo los pacientes con comorbilidades o en edades extremas de la vida los que tienen mayor riesgo de presentar formas graves y desenlaces fatales por esta enfermedad. “Las madres que tienen chikungunya durante el embarazo no transmiten el virus a sus bebés. Sin embargo, se ha documentado transmisión materna al recién nacido cuando la madre presenta la fiebre justo días antes o al momento del parto”, detalla la Organización.

Por lo regular, las personas que han tenido una o máximo dos veces la chikungunya quedan inmunizadas de por vida, por lo que tras padecerla no hay registros de infecciones persistentes.