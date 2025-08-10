Horóscopo de HOY Mizada Mohamed: Los signos que según la astrología superarán una situación difícil

Según las predicciones de Mizada Mohamed y la astrología, cuatro signos del zodiaco sentirán un cambio muy radical en su vida: Escorpio, Capricornio, Cáncer y Acuario. Cada uno, a su manera, verá cómo se resuelve un obstáculo que llevaba tiempo limitando su avance.

Este domingo 10 de agosto llega con un aire de alivio cósmico. La Luna, en tránsito por un signo de aire, se alinea en aspectos positivos con Mercurio y Júpiter, facilitando la comunicación y la resolución de asuntos que parecían interminables. Lo que dará un alivio en la vida de varios signos del zodíaco.

Es un día propicio para cerrar ciclos, perdonar, soltar cargas y abrirse a un panorama más ligero. Hoy es es ideal para agradecer las lecciones de los momentos difíciles y abrirse a lo nuevo. El cielo invita a cerrar etapas con serenidad y mirar hacia adelante con confianza.

Es un día propicio para cerrar ciclos, perdonar, soltar cargas y abrirse a un panorama más ligero | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los signos que superarán una situación difícil?

Escorpio : La intensidad emocional que caracteriza a Escorpio ha estado puesta a prueba en las últimas semanas. Este domingo, la claridad mental y una conversación clave marcarán un antes y un después. Pueden resolver un conflicto personal que les drenaba energía o recibir una noticia laboral que les devuelve la confianza. Es el momento de confiar en la intuición y no temerle a los cambios que llegan.

: La intensidad emocional que caracteriza a Escorpio ha estado puesta a prueba en las últimas semanas. Este domingo, la claridad mental y una conversación clave marcarán un antes y un después. Pueden resolver un conflicto personal que les drenaba energía o recibir una noticia laboral que les devuelve la confianza. Es el momento de confiar en la intuición y no temerle a los cambios que llegan. Capricornio : Los nativos de Capricornio han sentido una presión constante en asuntos legales, económicos o laborales. Hoy, la astrología les da un respiro, acuerdos que se cierran, pagos que se liquidan o proyectos que finalmente reciben luz verde. La sensación será de control recuperado y de poder planificar el futuro con bases más sólidas.

: Los nativos de Capricornio han sentido una presión constante en asuntos legales, económicos o laborales. Hoy, la astrología les da un respiro, acuerdos que se cierran, pagos que se liquidan o proyectos que finalmente reciben luz verde. La sensación será de control recuperado y de poder planificar el futuro con bases más sólidas. Cáncer : Las tensiones familiares o emocionales han sido un desafío. Este domingo, las conversaciones fluyen con ternura y comprensión. Viejos resentimientos se diluyen, y una situación que generaba distancia con alguien importante se resuelve. La energía lunar favorece que su entorno se sienta más seguro y afectuoso.

: Las tensiones familiares o emocionales han sido un desafío. Este domingo, las conversaciones fluyen con ternura y comprensión. Viejos resentimientos se diluyen, y una situación que generaba distancia con alguien importante se resuelve. La energía lunar favorece que su entorno se sienta más seguro y afectuoso. Acuario: Llevas tiempo sintiendo que algo te limita, quizá un hábito, un miedo o una creencia negativa. Hoy, la combinación de energías planetarias les permite dar un paso firme hacia la liberación personal. Pueden decidirse por un cambio de rumbo, aceptar una oportunidad inesperada o, simplemente, dejar de postergar algo que les hacía ilusión.

Capricornio, se cierran, pagos que se liquidan o proyectos que finalmente reciben luz verde | Foto: Pinterest

Consejo astrológico del día: Lo sanador de cerrar ciclos con gratitud

Los movimientos planetarios de este domingo nos recuerdan que no todo lo que termina es una pérdida; muchas veces es un regalo disfrazado. La Luna, en sintonía con Mercurio y Júpiter, favorece la comunicación clara y la comprensión profunda de las experiencias pasadas. Este aspecto nos invita a mirar atrás sin rencor, reconociendo que incluso los episodios más difíciles aportaron aprendizajes que hoy nos fortalecen.

Cerrar un ciclo no siempre significa cortar de raíz. En algunos casos, implica transformar la relación que tenemos con un recuerdo, un hábito o una persona. Este domingo es ideal para escribir una carta que no necesariamente enviemos, realizar un ritual simbólico de despedida o simplemente darnos un momento de silencio para soltar aquello que nos pesa.