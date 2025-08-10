Así luce la colaboración de Monster Hight X "El Cadáver de la Novia" que se revende hasta en 8 mil pesos en México

El pasado viernes 8 de agosto, Mattel lanzó a la venta en México la muñeca Monster Hight de Emily de "El Cadáver de la Novia", una esperada colaboración entre la famosa línea Skullector y la película de Tim Burton con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de su estreno en cines.

Como era de esperarse, al tratarse de una figura de colección con pocas piezas en existencia, las unidades se agotaron rápidamente aún con la restricción de haber limitado la venta a una muñeca por persona en diversos establecimientos, medida que poco o nada detuvo a los revendedores de acapararlas.

Dicha situación provocó que la muñeca Monster Hight de Emily pasará de tener un costo de lanzamiento que rondaba entre los mil 600 a los 2 mil 299 pesos en tiendas, a ofrecerse en exorbitantes precios de reventa que van desde los 5 mil 500 pesos en grupos de compra y venta de Facebook, hasta en 8 mil pesos en páginas como mercadolibre, causando todo tipo de reacciones de inconformidad por parte de los coleccionistas.

La muñeca de Monster Hight X "El Cadáver de la Novia" se revende hasta en 8 mil pesos

Foto: Instagram/@monsterhigh

Así luce la colaboración de Monster Hight X "El Cadáver de la Novia"

Y es que la emoción de los coleccionistas no es para menos, pues se trata de un muñeca sumamente detallada que cuenta con un tocado con enredaderas negras, su característico velo de encaje con mariposas, y al icónico Gusano que lleva en la cabeza, además de un vestido azul con texturas que asemejan telarañas.

Además la figura de Emily de Monster Hight X "El Cadáver de la Novia" incluye diversos accesorios como una base para poder exhibirla, calentadores transparentes en brazos y piernas, e incluso una pequeña figura de "Scraps", el emblemático perrito de Victor que aparece a lo largo del filme.