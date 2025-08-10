Abuelita de 94 años regaña a su hijo de más de 60 y conmueve a Internet, todo por llegar tarde a casa

Una abuelita de 94 años de edad enterneció a las redes sociales toda vez que esperó a que llegara su hijo de por lo menos unos 60 años de edad para darle un fuerte regaño por haber pasado mucho tiempo en la calle y por consiguiente llegado tarde a su hogar. “¿Ya llegó Rafael?”, preguntó la adulta mayor mientras se levantaba de su cama para ir con su hijo.

Una de las hijas del hombre que iba a ser regañado por su madre de casi un siglo de vida fue la encargada de documentar el momento que posteriormente decidió subir en las redes sociales, cuyo video subido a la red suma casi 90,000 reproducciones. El clip inicia con la llegada del hombre que ingresa sigiloso.

Pero la mujer encargada de captar el video lo cuestionó y lo primero que le dijo fue “Te van a regañar”, a lo que su padre respondió: “¿Quién me va a regañar?”; “pues tu mamá”, afirmó la joven que aseveró que su abuela estaba enojada porque llegó tarde a su hogar, situación que el hombre fue a enfrentar a la habitación de su progenitora.

Así comenzó el regaño de la abuelita de 94 años a su hijo

El hombre con las manos dentro de los bolsillos de su pantalón comenzó a caminar en la casa y subió las escaleras para acudir a la recámara de la mujer de 94 años de edad que estaba en compañía de dos personas más que abandonaron el cuarto para alejarse de la confrontación.

El hombre de la tercera edad fue advertido que iba a ser regañado por su madre por llegar tarde a casa. Foto: X @SoyTendencias

“¿Qué me van a regañar?” preguntó el hombre mientras la abuelita después de preguntar si su hijo Rafael ya había llegado, pidió a su nieta que le indicara en dónde estaba su padre que al entrar a la recámara lo primero que le dijo fue una petición para que se calmara.

Sin embargo, la mujer de la tercera edad le preguntó qué eran esas horas para llegar a la casa. El metraje se cortó un momento, pero volvió con la señora un tanto enojada mientras su hijo bromeaba en querer pelear con ella al hacer una pose de pelea con su guardia al tiempo que se preparaba para boxear.

¿Qué dijo la abuela de 94 años al regañar a su hijo por llegar tarde?

La adulta mayor permaneció quieta de pie al detenerse en su andadera mientras que al ver cómo se comportaba su hijo. Visiblemente enojada, la mujer nonagenaria no dejó de mirar a su vástago con canas en su cabello calvo, barba y bigote, mientras le dijo un fuerte mensaje por la situación de haber llegado tarde a la casa.

“¡Yo te lo estoy diciendo en serio, me vas a conocer enojada y quién es tu madre!”: Mujer de 94 años de edad.

La adulta mayor de 94 años hasta golpeó con un perrito de peluche a su hijo por llegar tarde. Foto: @SoyTendencias

Tras el mensaje de la adulta mayor, su nieta que grabó la situación le pidió a su abuela que golpeara a su papá por haber desobedecido la hora a la que tenía que regresar a casa. El video nuevamente fue editado y ahora la abuelita tenía un perro de peluche con el que golpeó a su hijo.

“¿Por qué te tardaste tanto si yo te hablé más temprano?”, señaló la adulta mayor de más de 90 años a su hijo, a quien le enfatizó que toda la mañana no lo vio, la respuesta de su hijo fue que había ido con el doctor, “¿y qué te dijo?” preguntó la mujer lo que generó risas entre la familia que decidió compartir el tierno momento que dejó como comentarios:

“Ojalá los humanos supiéramos apreciar el valor de atención en todas las formas, que bello felicidades y bendiciones para todos ellos, vale”, escribió uno de los internautas, y otro más resaltó lo tierno del momento.

ASÍ FUE EL MOMENTO CUANDO LA ABUELITA DE 94 AÑOS REGAÑÓ A SU HIJO: