¿Por qué se celebra el Día de Los Beatles este 10 de julio? Aquí el origen de la celebración

Hay grupos de música que marcan generaciones y pasan a la historia, en ocasiones estos se vuelven tan icónicos que no solo son reconocidos por sus canciones, sino también por su imagen, uno de ellos son los Beatles, que aparte de esto es una de las bandas más famosas de la historia, por eso cada 10 de julio se celebra el día de los Beatles.

Los Beatles también eran conocidos como el cuarteto Liverpool por la ciudad de donde eran originarios y los integrantes eran John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Es una de las bandas más famosas de Inglaterra, tanto que hay gente que asocia al país y a Liverpool con los Beatles.

Se escogió el 10 de julio porque fue el día en que regresaron a Liverpool después de una gira por Estados Unidos para el estrenó de su película A Hard Days Night y ese día también se estrenaría su álbum homónimo. Se empezó a festejar en este día desde el 2007. También hay otros días de los Beatles, en ocasiones se ha mencionado que es el 16 de enero porque ese fue el día en que en 1957 abrió The Cavern Club en dónde los Beatles tocaron en 1961 y después de eso empezó a tener gran éxito. También se ha comentado que podría ser el 6 de julio porque fue el día en que Lennon y McCartney se conocieron. Otra menos comentada es el 25 de junio porque fue el día en que estrenaron la canción Love Me Do en el programa Our World.

Cuando Paul McCartney tenía 15 años tenía una banda y también tocaba en la iglesia, más tarde cuando conoció a John Lennon lo invito a unirse a su banda. Stuart Sutcliffe también fue integrante de los Beatles, pero fue reemplazado por Ringo Starr.

Cuando tocaron en The Cavern Club un hombre que estaba entre la audiencia los aplaudió y dijo que quería ser su manager, fue conocido como el quinto Beatle.

El nombre de Beatles es un juego de palabras porque beat significa sonido, pero beetle es un escarabajo y se pusieron así porque Lennon y Sutcliffe tenían admiración por Buddy Holly , cuya banda se llamaba The Crickets. Anteriormente se llamaban Johnny and the moondogs, después fue solo Beatles y al final quedo The Beatles.

En un principio no querían hacer una gira por Estados Unidos porque había algunos artistas ingleses que llegaban y eran corridos al poco tiempo, dijeron que no iban a ir hasta que tuvieran un número uno en ese país.

Los Beatles revolucionaron la música, así como Albert Einstein revolucionó la ciencia, varias de sus canciones estuvieron en los primeros lugares de Billboard.

En 1963 empiezan a tener gran éxito y muchos fans, a partir de ahí empieza lo que es conocida como la Beatlemania, también hay un blog que es The Beatles México Beatlemania oficial.

A pesar de que John Lennon es el Beatle favorito de muchos había algunas canciones del grupo que él odiaba.

Los Rolling Stones fueron antes de los Beatles, pero algunos consideraban que eran como el lado opuesto del rock del que pertenecían los Beatles y duraron más tiempo juntos. El grupo tuvo otros nombres como Johnny , más tarde se llamó solo Beatles y al final cambio a The Beatles.

En las décadas de 1950 y 1960 Reino unido estaba en una crisis y los Beatles ayudaron al país a salir de esa crisis. Empezaron a volverse famosos después de que cantaron en el show de Ed Sullivan. Por esos tiempos también había fanaticas de los Beatles que los esperaban en los aeropuertos, tenían pancartas y gritaban al verlos.

Algunas de sus canciones más famosas son Yellow Submarine, Yesterday, Come Together, Let It Be, Love Me Do, Strawberry Fields, entre otras.

A pesar de ser una de las bandas más reconocidas, duraron 9 años juntos, después de que se separaron Paul McCartney y Ringo Starr continuaron una carrera como solistas y John Lennon hizo música con su esposa Yoko Ono. Paul McCartney también llego a formar parte de la banda Wings.

El nombre real de Ringo Starr es sir Richard Starkey, pero le decían Ringo porque usaba anillos.

La portada de Abbey Road es una de las más famosas e icónicas, ha sido recreada múltiples veces y el lugar donde se tomó también ha sido reconocido y muy visitado por ser la calle donde estuvieron los Beatles.

Otro disco de los Beatles fue Magical Mistery Tour.

En el programa Arte al Rescate dice: los primeros en hacer videos musicales fueron los Beatles para sus películas, pero el primer videoclip como tal es Bohemian Rhapsody del grupo Queen.

La banda ha llegado a vender gran cantidad de productos y ha tenido un legado en la historia tan grande que incluso personas que nacieron varios años después de su separación son fans de los Beatles. en los Records Guiness aparece la persona con la mayor colección de los Beatles. Hay algunas tiendas de coleccionables que venden varios productos de los Beatles.

En este día se han hecho varios homenajes, algunos con fanáticos de los Beatles y ellos han mostrado parte de su colección.

Hay gente que cuando escucha el término boy band se imagina cosas más recientes como los Backstreet Boys o One Direction, pero los Beatles también era una boy band y llegaron a inspirar varios grupos que vinieron después.

En el museo de cera hay una escultura de los Beatles hecha con un chicle.

Los 2 Beatles que quedan vivos están muy lejos uno de otro y últimamente no se han juntado mucho.

Ringo Starr aparece en la película El Cavernícola (1981) y fue el primer narrador de Thomas y sus amigos después de separarse de la banda.

La revista Wired sacó un video titulado Paul McCartney Answers the Webs Most Searched Questions en dónde también habla sobre los Beatles.

Algarabía ha publicado diferentes artículos sobre los Beatles, uno fue sobre su trayectoria y otro fue de 10 curiosidades sobre la banda, aparte de que hicieron una portada con el logo de la banda y la bandera de Inglaterra. También hubo una edición de Algarabía Niños con una portada de los Beatles.

También se dice que los Beatles eran los reyes del rock, pero hay gente que con rock piensa en algo más pesado como Metallica o AC/DC. Hay quienes dicen que no solo eran los reyes del rock, son los reyes de la música en general.

Obladi Oblada aparece en la list of music considered the worst de Wikipedia, pero hay un estudio que dice que escuchar esa canción genera mayor felicidad.

Hay un programa de radio Ibero que se llama Obladi Oblada.

Yellow Submarine fue uno de los primeros videoclips animados de la historia y también tuvo una película, se tenía planeado un remake hecho por Disney, pero fue cancelado. Se han hecho figuras y esculturas del submarino amarillo, aparte de que algunos fans de los Beatles llegaron a pintar un submarino de amarillo.

Han salido varios pines de los Beatles como el que tiene el logo y algunos con algunas de sus portadas.

En el disco los 500 mejores álbumes de la historia publicado por Rolling Stone el primero que aparece es Sgt. Peppers Lonely Heart club band. La agrupación también tiene varias canciones en el libro 1001 canciones que hay que escuchar antes de morir y en la portada de 1001 discos de música que hay que escuchar antes de morir aparecen los Beatles.

Se han publicado varios libros sobre los Beatles, incluso algunos de cómo tocar sus canciones, aparte de que John Lennon escribió el libro imagine.

Strawberry Fields también tuvo un cover, también hay otras canciones de los Beatles que han tenido cover y han llegado a inspirar otras canciones como Why don´t you get a job? de the Offspring que suena como Obladi Oblada. Aparte de esto se han hecho conciertos en tributo a los Beatles.

Ha habido algunos discos de música recopilatorios que incluyen canciones de los Beatles.

Los Beatles llegaron a decir que eran más grandes que Jesús y tuvieron polémica por esto.

en la portada del disco Sgt pepper lonely hearts club band aparecen varias personalidades y también ha tenido múltiples recreaciones.

Hay algunos videos de los Beatles que no se ven tan viejos a pesar de que han pasado muchos años debido a que han sido restaurados.

El equipo de futbol liverpool fc es mencionado en una canción de los beatles y se cuenta que los integrantes jugaban futbol en sus ratos libres.

Hubo una caricatura de los Beatles en dónde ellos mismos hacían sus voces y los episodios tenían los nombres de sus canciones.

Los dos primeros discos de los Beatles fueron hechos por la compañía Parlophone, varios de los que salieron más tarde fueron distribuidos por Capitol Records.

Hubo un tiempo en que se quería preservar el idioma, había gente que quería hablar en español todo el tiempo y se refería a los Beatles como los escarabajos.

El logo de los Beatles también es muy icónico, vendiendo stickers que más tarde son pegadas en vehículos, laptops y demás artículos, aparte de ser parodiado o recreado en cosas referentes a bandas y a música en general.

La canción With a little help from my friends fue escrita por los Beatles y cantado por Joe Cocker para la serie Los Años Maravillosos, los Beatles también llegaron a escribir canciones para otros artistas.

Hay un Monopoly edición especial de los Beatles.

En el 2020 se llegaron a subastar los lentes de John Lennon.

El videojuego Rock Band ha tenido diferentes versiones, también salió una versión sobre los Beatles.

Elton John no se llamaba así realmente y tuvo la idea de ponerse John después de que en un momento en que iniciaba su carrera vio una foto de los beatles.

La canción Let it be dice: mother mary comes to me, cuenta la historia de alguien que existió realmente.

Se hizo una miniserie documental de 3 episodios: The Beatles: Get Back, la cual fue dirigida por Peter Jackson y estrenada en Disney +

Hay un video que se llama Whats your mojo Ep. 11 and Top 10 Beatles songs as exclusive video.

Hubo una película de los Beatles titulada Let it Be que actualmente es muy difícil de conseguir.

Hay un canal de youtube que se llama Radio- Beatle legend.

En algunos Hard rock cafe aparecen imágenes de los beatles.

Se han hecho algunas pinturas de los beatles, pero no a un nivel también abierto.

En el museo de Ripley de Londres, Inglaterra hay una escultura de los Beatles hecha con un chicle.

Paul Mccartney cantó en la clausura de los juegos olímpicos de Londres 2012.

Hubo teorías de que Paul Mccartney fue el primero de los Beatles en morir y que consiguieron a alguien que se parecía físicamente y que también cantaba igual.

El asesinato de John Lennon ha sido uno de los más famosos en la historia, incluso teniendo una película sobre este, se dice que el hombre que lo mato también era fan de los Beatles, quería ser más famoso que Lennon y que lo hizo porque quería conocer a alguien famosa. Algunos fans esperaban que hubiera un reencuentro, pero la muerte de Lennon lo impidió. Cuando Lennon se retiró de la banda tuvo una despedida en Disneyland.

La usuaria de YouTube Tabatha Pacer tiene tatuajes con frases de los Beatles.

En tiendas de música y subastas se han llegado a vender boletos de los Beatles autografiados por más de 1000 dólares.

El logo de la banda The Foo Fighters se parece mucho al de los Beatles, usa la misma tipografía de letras.

En 2014 se hizo un programa especial por 50 años de los Beatles desde la vez que se juntaron el 9 de febrero de 1964.

en el 2016 en la feria del libro de León, Guanajuato hubo un puesto que se llamaba el sargento pimienta donde vendían varias cosas de los Beatles.

En un libro de Amco aparece la historia de los Beatles.

En un libro de aritmetica dice: John, Paul, Ringo, George y después aparecen los mismos, pero en otro orden.

Referencias a los Beatles en la cultura popular

La película Yesterday es sobre un joven que un día canta la canción Yesterday mientras toca la guitarra y sus amigos le dicen: me encanta, ¿cuándo la escribiste? a lo que responde: no la escribí yo, fueron los Beatles y ellos: ¿quiénes?, después de esto cree que es una broma, pero investiga y se da cuenta que en ese mundo nunca existieron los Beatles, empieza a cantar sus canciones y se hace famoso.

Otra película en dónde también aparecen varias canciones de los beatles es Across the universe.

la canción corazón de jarabe de palo dice 4 eran los Beatles.

la canción beatle del grupo attaque 77 no dice eso en ninguna parte de la canción, pero se llama así porque en el video aparecen cantando sobre una asotea como los beatles.

En los simpsons homero tenía una banda que se llamaba los borbotones y eran como los beatles, les cuenta la historia sobre su experiencia como integrante de la banda y lisa le dice: ¿los demandaron como los beatles por decir que eran más grandes que jesús? y le contesta que así se llamó su album.

En otro episodio de los simpsons Ned fllanders tenía una gran colección de los beatles y dice: eran más grandes que jesús, pero tu hijo se volvió Yoko.

En Phineas y Ferb cantaban arriba de una azotea como los Beatles.

En el juego de mesa turista mundial en la parte de Inglaterra aparecen los Beatles.

La serie animada beat bugs tiene varias canciones de los Beatles.

En el juego icon pop quiz aparecen los beatles.

En la película Minions (2015) los minions salen de una alcantarilla y arriba están los Beatles.

El intro de la serie La vida sigue su curso es la canción Obladi oblada.

El canal de Youtube React hay varios videos sobre los Beatles: Kids react to The Beatles, Do kids know Beatles songs?, Elders react to the Beatles, Generations react to try not to sing along (The Beatles edition) y The Beatles- I am the walrus (Lyric Breakdown)

En Los simpsons cuando lisa va con el dentista le ponen algo y después se imagina que se va a otro mundo en dónde están los beatles en su submarino amarillo.

Los pingüinos de Madagascar fueron inspirados en los Beatles.

Hay un episodio de las chicas superpoderosas que es un homenaje a los beatles, en este se llaman los blitos y aparecen varias referencias a la banda.

En el precio de la historia rick dice: a mi padre le molestaba que dijera que los beatles eran una boy band, pero eran eso.

En Jimmy neutron en el episodio la guerra de talentos el título del episodio se parece al logo de los beatles.

Hay un episodio de los padrinos mágicos en dónde timmy se hace un cantante famoso y aparecen recreaciones de varios discos famosos, entre ellos abbey road.

En My Little Pony: la magia de la amistad hay un episodio que se llama cura mágica y misteriosa (magical mistery cure) haciendo referencia a Magical Mistery Tour.

En el 2016 en el programa farandúla 40 se hizo un programa especial de los beatles en dónde dijeron: nosotros somos el cuarteto aurrera.

en la serie school of rock decía: cuando estuve con los beatles, otros beatles.

en la película un jefe en pañales dice: ¿tus padres son lennon y mccartney?

El disco nunca seremos músicos de los chabelos es una parodia de otro disco de los beatles.

hay una imagen de los simpsons que es una parodia de abbey road y han sacado playeras con esta imagen.

En bob Esponja aparecia un grupo vestido como el sargento pimienta.

en my little pony: la magia de la amistad pinkie pie dice que se junto con una banda, estos se parecen a los beatles y aparece una parodia de Abbey Road, aparte de que también se han hecho fan arts de los beatles como personajes de my little pony.

En la revista mad méxico 56 aparece un comic titulado dimensión desconocida en dónde alguien encuentra unos insectos muy parecidos a los beatles.

la portada de mad en dónde aparece the 50 worst things about music es una parodia de la porta de El club del sargento pimienta.

hubo un sketch de pollo robot inspirado en yellow submarine.

en panty and stocking with Ganterbelt se hizo referencia a la portada de abbey road, al igual que en animaniacs.

En los jovenes titanes del 2003 cuando estan buscando al sombrerero caminan sobre la calle de Abbey road.

En Rebelde Way en el cuarto de Pablo Bustamante aparece un poster de los beatles.

En el 2013 en los videos de Luisito rey tenía un calendario de los beatles.

en el video porque big time rush no es un buen grupo del usuario pedroiarley10 se hacia referencia a los beatles

hay una critica a one direction donde dice: los beatles hablaban de amor, paz, conflictos,

Hasta años recientes Paul mcCartney ha tenido una carrera exitosa en la música llegando a dar conciertos incluso en ciudad de méxico.