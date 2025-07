Estrenan Diablos nueva piel para el Torneo Clausura

Un tributo al esfuerzo que ha llevado al Club Deportivo Toluca a obtener once campeonatos de liga es la inspiración de la indumentaria con la que el conjunto escarlata afrontará la nueva temporada.

Bajo el lema “Forjados para la gloria”, los Diablos Rojos portarán una equitación en la que los tonos dorados son la gran novedad, misma que se integró desde 2024 a la mística del equipo mexiquense.

Aunque no se desmarca del tradicional tono escarlata, la nueva piel de la escuadra choricera resalta por sus grabados en 3D, la cual le da una sensación de movimiento al jersey de local.

En el caso de la playera de visitante, en tonos blanco, gris y rojo con detalles dorados, la inspiración es la fachada del Estadio Nemesio Diez. Otra novedad radica en que quienes deseen bordar la onceava estrella en sus jerseys oficiales, los cuales saldrán a la venta a partir del 9 de julio, deberán realizarlo en el feudo toluqueño.

“Nos inspira no solo el equipo, sino también la ciudad que lo respalda y la pasión de su afición. Creemos que ser parte de este club no se elige, se hereda. Así como la esencia de nuestra marca vive en cada proyecto y en cada producto, creado con pasión, dedicación y artesanía”, detalla Emma Quiñones, directora de mercadotecnia de New Balance México.