Tras caso de Ximena Pichel, ¿cómo denunciar racismo en México?

El caso de Ximena Pichel, apodada en redes sociales como “Lady Racista”, puso sobre la mesa nuevamente una triste realidad que se sufre en todo el mundo: la discriminación racializada.

Este tipo de discriminación tiene como punto central la distinción de características como el color de piel, los rasgos, origen étnico e incluso religión o idioma, de una forma humillante y agresiva.

Desde hace varias décadas, México es un orgulloso firmante de compromisos internacionales para erradicar la discriminación racista, por lo que esta conducta es considerada un delito según las leyes mexicanas.

En días recientes, las redes sociales han mostrado dos caras muy visibles del racismo. Y si en el caso de Ximena Pichel se puede ver cómo se refiere con desprecio por la tez de los funcionarios nacionales, ciertos sectores de la llamada marcha contra la gentrificación atacaban a extranjeros solo por no pertenecer al país.

“En términos generales, el racismo es la conducta mediante la cual se hace énfasis en las diferencias étnicas, físicas, culturales o religiosas para considerar al otro como un humano de una calidad inferior.

“En un mundo como en el que vivimos, con comunicaciones globales y donde podemos conocer la cultura de todo el mundo, no solo no tiene sentido: es una muestra de falta de desarrollo humano y cultural”, explica, mediante una entrevista exclusiva para El Heraldo de México por correo electrónico, Luiz Freitas, docente de la Universidade Federal do Sao Paulo, en Brasil.