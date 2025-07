Por Ana Zamarripa Zercovitz

Al pensar en cuál de las lecturas de la clase Agenda de México y el Mundo quería utilizar para este escrito, me quedé completamente en blanco. No lograba decidir qué problemática me convencía más o se me hacía más pertinente y, al mismo tiempo, sentía que no encontraba las palabras correctas para elaborar en ello. Fue por esta razón que decidí dejar este documento totalmente en blanco y ponerme a hacer otras cosas. Sin embargo, poco sabía yo que en un par de horas iba a tener una idea, aunque poco convencional, acerca de qué escribir.

El lunes por la tarde, después de clase, iba manejando a mi casa y no dejaba de pensar en todos los pendientes que tenía que hacer (uno de ellos era este escrito). De pronto, en lo que esperaba a que un semáforo se pusiera en verde, vi a una joven indígena con tres niños pequeños. Ellos, estaban sentados en un camellón jugando unos con otros. Ahora, aunque me cuesta un poco admitirlo, la verdad es que sentí mucha lástima por ellos. Esto, tal vez porque estaban en la calle y hacía mucho frío, pero inconscientemente sé que lo pensé solo por el hecho de ser indígenas.

Fue entonces que me pregunté, a mí misma: ¿yo soy parte del problema o de la solución? Y, aunque todavía no tengo una respuesta concreta, me gusta pensar que cada día me estoy volviendo más parte de esta llamada ‘solución.’ Esto, al empezar a desaprender cosas que simplemente así no son, y empezar a entender y a cuestionar cuál es la realidad de la situación.

Ahora, el sentir lástima por alguien más no necesariamente significa o conlleva a algo malo. No obstante, ¿qué pasa cuando solo sentimos lástima por el hecho de que el otro es indígena? Ahí es donde yo creo que se encuentra el grave problema; no debería ser normal el automáticamente enlazar estos dos pensamientos. Es necesario quitarnos esta mentalidad, aunque sea un gran reto. Esto, para así poder crear una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos.

El pensar, también, acerca de cómo la exclusión y el racismo no son, ni deberían ser normalizados, no fue un acto de ilustración repentina. Esto, no solo sucedió por el simple hecho de voltear a ver, detenidamente, a una joven indígena y a sus hijos en la calle. Más bien esto ha sido el trabajo de empezar a desmentir, a través del diálogo en clase, diferentes prejuicios y perspectivas que de mala manera acepté como verdad.

Empezando a reconocer esta verdad de las cosas, hoy puedo decir que los indígenas no son ni más ni menos. Son humanos como tú y como yo. Son gente que siente, que ama, que admira, que crece y que sueña. Es por esto que, no solo merecen ser respetados, sino también reconocidos como iguales (cómo nuestros hermanos mexicanos). Asmismo, me atrevo a decir que no necesariamente necesitan nuestra lástima, sino que necesitan un México con más justicia, democracia y dignidad.

Tú y yo también necesitamos ese México. Un México que empiece a poner consecuencias, que no acepte ni normalice el crimen, la inseguridad y la violencia; que no te margine solo por el color de tu piel o tu nivel educativo. Necesitamos un país con más paz y seguridad, en donde no mueren ni desaparezcan miles de personas al día. En donde todas nosotras, las mujeres, nos podamos sentir seguras al estar solitas. También, se necesita que se les ponga un alto a los narcos, a los delincuentes y a los corruptos. ¡Lo que en verdad necesitamos es hacer un cambio!

Este cambio no va a ser fácil; no obstante, yo sí creo que es posible. Y, que una de las maneras para hacerlo se encuentra en la educación. Esto, debido a que no solo es fundamental para el desarrollo personal y profesional del individuo, sino que también le permite adquirir competencias clave (como lo es el pensamiento crítico). Sin embargo, ¿cómo podemos hacerlo? Y, ¿por dónde empezamos?

Para mí, el cambio empieza ahora. Conmigo. Aquí. Algo que es importante mencionar es que soy muy consciente de que yo, Ana, no puedo cambiar el sistema educativo de la noche a la mañana. No obstante, sí hay algunas cosas que puedo hacer para crear un impacto positivo en la sociedad. Esto podría incluir pequeñas acciones como: cuestionar la razón de ser de las cosas, dejar de hacer juicios basados solamente en el fenotipo de un individuo, desestigmatizar a los pueblos indígenas y hacerme más consciente de las diversas realidades que existen en México.

Además, me gustaría utilizar todo lo que estoy aprendiendo, en la licenciatura, para crear un México más equitativo. Un México en donde todos trabajen en condiciones dignas. En donde ya no se pague por día, sino por hora. En donde se tenga acceso a servicios públicos de calidad. En donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades.

Más aún, al pensar en soluciones de mayor escala e impacto, yo creo que es necesario el empezar a atacar problemáticas cómo el hambre. Esto, debido a que un niño no va a tener un rendimiento óptimo en la escuela si no tiene que comer. Y, a su vez, también es necesario construir infraestructura nueva. Como se puede ver aquí, este es un desafío bastante grande. No obstante, yo sí creo que el aprender, entender y discutir cómo yo puedo crear soluciones y empezar a hacer un cambio si puede tener un impacto positivo en la sociedad.

Es una realidad que la cultura mexicana está cegada y sesgada. Aquí, no sólo predominan la segregación y la aporofobia, sino también el clasismo y la violencia racista. Es por esto que se necesita llevar a cabo un cambio radical en el país. Todas y todos necesitamos más justicia, igualdad y sobre todo líderes positivos. Necesitamos ser y hacer el cambio para las generaciones futuras.

Finalmente, yo decido ser parte de la solución. Decido abrir los ojos, los oídos y el corazón. Esto, para poder crear un México en donde todas y todos nos sintamos respetados, amados, escuchados y, sobre todo, aceptados. El cambio, para mí, sí empieza hoy.