Novia despistada casi se come el anillo de compromiso en propuesta de matrimonio: VIDEO

Lo que debió haber sido un romántico y emotivo momento se convirtió en un desastre luego de que durante una propuesta de matrimonio la novia no se diera cuenta de la situación y casi se comiera el anillo, dando pie a una incomoda situación que se volvió viral en las redes sociales.

Como se puede ver en el video compartido por la propia novia llamada María Gabriela Álvarez a través de su cuenta de TikTok, los hechos sucedieron luego de que levarán un postre a su mesa, mismo que dentro de su interior llevaba una caja negra con un anillo de matrimonio, el cual paso totalmente desapercibido a los ojos de la mujer quien se encontraba bastante hambrienta.

No es hasta que el novio toma el anillo y decide realizar la propuesta directamente, que la mujer se da cuenta de lo que esta pasando, aceptando casarse con el hombre luego de pensarlo durante algunos segundos de silencio en los que seguía degustando su postre.

Noticias Relacionadas Antonela Roccuzzo y Messi protagonizan romántico momento en la kiss cam de Coldplay tras escándalo viral de infidelidad | VIDEO

Usuarios de las redes critican pedida de matrimonio viral

La particular pedida de matrimonio no se paso desapercibida por los usuarios de las redes, quienes se mostraron en contra de la decisión del novio por haberla hecho de dicha manera, asegurando que no es nada romántico realizar ese tipo de propuestas tan importantes durante la comida.

Asimismo, criticaron al novio por no haberse declarado de una manera más especial, argumentando que lo dijo de una forma bastante neutra y sin emotividad. Además señalaron que la novia se ve bastante incomoda, y que incluso sus expresiones denotan que realmente no quería aceptar la propuesta.