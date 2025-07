El Termómetro del Progreso Económico: ¿Cómo el entorno afecta la productividad y el progreso?

Por Christian Wetzel Grande Ampudia

En una era donde el capital fluye con rapidez y la tecnología rompe fronteras, persiste una inquietante contradicción: ¿por qué los países cercanos al ecuador, a pesar de sus abundantes recursos naturales, siguen atrapados en ciclos de bajo crecimiento y vulnerabilidad económica, en contraste con naciones templadas o frías con mayores niveles de productividad, innovación y bienestar?

Esta disonancia ha sido denominada por académicos como la “paradoja ecuatorial”: un fenómeno donde el entorno geográfico y climático condiciona la producción económica, la arquitectura institucional, la productividad individual y la capacidad de adaptación de las sociedades.

En el siglo XIX, Friedrich Ratzel (padre del determinismo geográfico), afirmó que el entorno no solo condiciona la actividad humana, sino que moldea el carácter de las civilizaciones. Aplicado en economía, en climas fríos se desarrollaron hábitos de ahorro, planificación y eficiencia, mientras que en zonas tropicales, la abundancia constante redujo dicha presión evolutiva.

Según un estudio de la National Bureau of Economic Research (NBER), los países con climas fríos y secos alcanzaron el umbral de los US$2,000 de PIB per cápita 27 años antes que aquellos con climas cálidos y húmedos (Dell, Jones & Olken, NBER Working Paper No. 14680).

Ahora bien, más allá de la historia, el calor mismo emerge como un obstáculo tangible y subestimado para el desarrollo. No solo agota físicamente, sino que, reduce la agilidad cognitiva, disminuye el rendimiento académico y laboral, e incluso alimenta la inestabilidad política.

Un estudio de Melissa Dell (Harvard), junto con Benjamin Jones y Benjamin Olken (MIT), analizó cinco décadas de datos de más de 5,000 regiones. Los hallazgos son contundentes: un aumento de solo 1°C en países pobres reduce el crecimiento del PIB per cápita entre 1.2% y 1.9%, contrae la producción agrícola hasta 2.66% e industrial hasta 2%, afectando también las exportaciones (Dell, Jones & Olken, 2012).

La fisiología lo explica: el cuerpo humano funciona mejor cerca de los 22°C. Las desviaciones crónicas de esa temperatura (comunes en los trópicos) afectan la concentración, toma de decisiones y desempeño físico.

El impacto es también educativo. Un metaanálisis publicado en American Economic Journal: Economic Policy analizó datos de más de 10 millones de estudiantes en EE.UU. durante 13 años. El resultado fue claro: cada grado Fahrenheit (0.56°C) por encima de los 26°C reduce en promedio 1% el rendimiento en exámenes estandarizados. Sin embargo, este efecto desaparece completamente en escuelas con aire acondicionado (Park, Goodman, Hurwitz & Smith, 2020). La conclusión: la infraestructura térmica es una política educativa tanto como lo es un aula o un maestro.

Aquí entra el caso paradigmático de Singapur. A solo 137 km del ecuador, pasó de la pobreza extrema en 1965 a un PIB per cápita superior a US$80,000 en 2023 (World Bank). ¿Uno de los secretos? Según su fundador, Lee Kuan Yew:

“El aire acondicionado fue una de las invenciones más importantes de la historia. Lo primero que hice como Primer Ministro fue instalarlo en los edificios del servicio civil. Esto fue clave para la eficiencia pública.”

Esta decisión, simple pero crucial, neutralizó al enemigo invisible del desarrollo (el calor) y transformó una desventaja en ventaja competitiva, permitiendo jornadas completas, aprendizaje óptimo, inversión extranjera y un Estado eficiente.

Singapur demuestra que el subdesarrollo no es inevitable en los trópicos; exige políticas climáticas, infraestructura adaptativa y entender cómo el entorno afecta la productividad y el progreso.

En un planeta cada vez más caliente, ignorar el termómetro es ignorar la economía.