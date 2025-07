Tu primer día

Por Francisco Cobela

A sabiendas de que este texto, está dirigido principalmente a jóvenes universitarios, quiero hacer un poco más extensivo este mensaje partiendo de algunas experiencias personales y que creo que tanto a jóvenes, como no tan jóvenes, alumnos, profesores y público en general, puede resultar cuando menos anecdótico e interesante.

¡No de nuevo!.. Apenas balbuceas cuando suena la alarma del celular y la luz natural aún no se asoma por la ventana, cuando el cansancio de un sueño interrumpido se vuelve más y más latente, y la molestia de saber que tienes que levantarte, no te pone del mejor humor… Es el primer día de clases.

Prepararse para cada comienzo no sólo es necesario, la convivencia con la vorágine de los cambios termina por afectar nuestra percepción del tiempo; esto lo podemos ver fácilmente en los grandes centros comerciales, cuando la Navidad se anuncia con casi seis de antelación o con las mismas historias que nos cuentan los mayores cuando nos dicen que “el clima ha cambiado”, porque antes la época de lluvias era de tal a tal mes y la de frío, ni se diga.

Es ese tiempo y espacio en el que nos encontramos, lo que termina en ocasiones por nublar la perspectiva de reconocer, que aunque suene a cliché, cada día es una nueva oportunidad y que hay momentos en los que esos comienzos y finales tienen un acento particular en el que creo que conviene reflexionar y poner una pausa, porque no todos los días son iguales.

Saber trabajar es tan importante como saber estudiar y si lo pensamos bien, lo es de igual modo el saber descansar. Después de cada “receso vacacional” sabemos que hay que volver a comenzar, en nuestros primeros años como estudiantes y muchas veces con el amparo de las familias, vemos que muchas de las responsabilidades que nos corresponden son cubiertas por personas que nos acompañan, pero con el transcurrir de los años es conveniente que esas acciones subsidiarias por los padres, madres, familiares y amistades vayan tornándose menos protagonistas y vayan asumiendo un rol de compañía, lo cual no lo hace poco importante.

A más años, mayores responsabilidades pero no necesariamente la exigencia de la vida misma, limita la oportunidad disfrutar los comienzos, los procesos y los finales. He pensado que cuando somos muy jóvenes y vamos a la escuela nuestro estuche de colores tiene decenas de los mismos y cuando llegamos a la Universidad, en muchos casos, sólo tenemos una pluma y de color negro ¿a dónde se fue el “color” en nuestra vida estudiantil?, no se trata tampoco de llegar con un estuche que incluya cientos de pigmentos, pero sí que sepamos que en la vida, no hay sólo blanco y negro, hay colores y matices, muchos.

Por eso en estos momentos quiero decirte que si estás por comenzar algo que se haya tornado “rutina” o de lo cual estés cansado, no temas, detente, piensa que cada día de tu vida no se va a repetir; iniciar un primer día de clases puede, como lo dije anteriormente, ser una losa, pero también una oportunidad para no dejar apagar la ilusión de querer hacer algo en compañía de algún amigo, aprender algo más, hacer que el esfuerzo valga la pena.

Siempre he pensado que, si bien todas las personas tenemos problemas, no todas tienen los mismos recursos para enfrentarlos. Qué tal si en este nuevo comienzo de ciclo ya sea escolar, profesional o personal, piensas cómo hacer que el reloj no sea solo un enemigo que rompe con el sueño, sino un resorte que te impulsa a cumplir aquellos sueños que sólo se viven despierto.