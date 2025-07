Todos tenemos las mismas 24 horas, pero ¿Qué pasó con el tiempo real?

Por Mariana González Alfaro

Aunque todos tenemos las mismas 24 horas, vivimos tan acelerados y enfocados en ser productivos que perdemos el tiempo real. Ese tiempo que nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Al estar constantemente apurados, nos deshumanizamos y dejamos de vivir con dignidad y atención en el hoy.

Nos encontramos en una sociedad en la cual tenemos idealizado la productividad, la inmediatez y la eficiencia. Pensando que la velocidad nos va garantizar un bienestar y plenitud. Sin embargo, la percepción del tiempo se ha vuelto una trampa que nos aleja de la experiencia real y profunda del presente. La pregunta no es si tenemos tiempo, sino qué tipo de tiempo estamos cultivando: ¿el que nos conecta o el que nos automatiza?

El síndrome del pensamiento acelerado, un término que cada vez escuchamos más, describe esa ansiedad constante que sentimos por estar siempre haciendo cosas, recibiendo información y preocupándonos por mil cosas a la vez. Esta sobrecarga mental hace que nuestra mente no pueda estar en el presente y nos mantiene atrapados en una carrera por cumplir tareas sin realmente disfrutar lo que vivimos. Es curioso que, aunque todos tengamos las mismas 24 horas al día, la forma en que las vivimos pueden ser totalmente distintas. No se trata solo del tiempo en el reloj, sino de cómo lo usamos. Mientras no aprendamos a priorizar lo que realmente importa y desacelerar, esta urgencia constante solo seguirá afectando nuestra salud como la calidad de nuestras vidas.

Estudios científicos muestran que el estrés crónico asociado al ritmo acelerado no solo perjudica nuestra salud física y mental, sino que incluso puede reducir nuestra esperanza de vida. La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha señalado que el estrés es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, inmunológicas y mentales. También menciona el médico psiquiatra Augusto Cury, que el cerebro sobreestimulado puede dificultar el descanso, generar irritabilidad y bloquear la creatividad. Además, unas investigaciones de la Universidad de Stanford muestran que los multitaskers frecuentes tienen una memoria de trabajo menos efectiva y sufren daños cognitivos por cambio constante de tarea. Todo esto deja en evidencia que la velocidad mental impulsada por la cultura digital no solo nos distrae, sino que puede alterar la estructura cerebral y afectar nuestra capacidad.

El Filósofo y sociólogo Hartmut Rosa (2016) advierte que

“La aceleración del tiempo no es solo una experiencia subjetiva, sino un fenómeno estructural. Todo se mueve más rápido: las tecnologías cambian rápidamente, las decisiones se toman al instante, y las relaciones humanas se han vuelto superficiales y efímeras.”

Esta dinámica, marcada por la cultura del “todo al instante”, ha transformado la forma en que nos vinculamos: esperamos conexiones profundas sin dar tiempo al proceso, queremos amistades sólidas sin invertir presencia y buscamos relaciones amorosas estables sin tolerar la espera, el error o la vulnerabilidad. Esta aceleración emocional ha desvanecido el valor del compromiso y ha generado una percepción utilitaria de los vínculos, donde las personas pueden ser reemplazadas tan rápido como se desliza una pantalla. Vivimos atrapados en una lógica de prisa que altera nuestra percepción del tiempo, nos desconecta emocionalmente, genera ansiedad y reduce nuestra presencia. No es el reloj el que cambió, sino nuestra forma de vivirlo y percibirlo.

La velocidad no solo nos enferma, también nos desconecta emocionalmente. En una cultura que premia el rendimiento constante, se ha vuelto habitual reprimir la vulnerabilidad y censurar la parte emocional. Sentir se ve como un obstáculo, llorar como un drama, y dedicar tiempo con amor a una tarea o a una persona como una pérdida de eficiencia. El resultado causa una frialdad social en la que perdemos la capacidad de empatizar, de conectar desde con las emociones y el dolor ajeno se ignora. No está mal sentir. No está mal hacer las cosas con amor. Lo que está mal es vivir en automático.

En hospitales, escuelas, espacios laborales y vínculos afectivos, el apuro ha reemplazado el cuidado. Hacemos lo justo, decimos lo mínimo, evitamos lo profundo. Como consecuencia, se está llevando a esta cultura que conlleva a deshumanizar incluso los actos más básicos de convivencia. Esto se ha evidenciado en los últimos años en el área de salud, donde la frialdad en situaciones críticas y vulnerables ha aumentado; aunque no afecta a todos, sí a un gran porcentaje.

En respuesta a esto surgió , el movimiento Slow que propone recuperar el “tempo justo”, un concepto tomado del arte musical que alude a encontrar la velocidad adecuada para cada situación. Como lo explica la Universidad de Navarra (2023), no se trata de ser lentos por sistema, sino de vivir con conciencia, respetando los ritmos internos y el valor de la humanidad. Desde la educación hasta la alimentación, la filosofía slow promueve calidad sobre cantidad, presencia sobre multitarea, relaciones reales en lugar de vínculos utilitarios.

Vivimos tan enfocados en producir y avanzar rápido que olvidamos detenernos a sentir, reflexionar o simplemente estar. Perdemos de vista un simple atardecer, una cálida tarde, un café caliente o un abrazo largo. Nos enseñaron a correr, no a respirar. Pero llegar lejos no sirve si llegamos rotos. Estar en modo automático es funcional y rentable para la sociedad, pero no es saludable.

Desde la perspectiva de las generaciones jóvenes, es fundamental ser parte del cambio. Vale la pena preguntarnos: ¿qué podemos hacer ante esta cultura que corre sin pausa y deshumaniza al otro? No se trata de romantizar la lentitud, sino de desacelerar intencionalmente, de elegir con consciencia dónde ponemos nuestro tiempo real. Practicar la atención plena es volver a prestar atención en lo ordinario y cotidiano, en las relaciones, en la escucha y en los pequeños actos.

Por otra parte, es importante cuestionar el mito de la productividad extrema: ¿A quién realmente beneficia esta velocidad que muchas veces arrasa con nuestra salud y con el sentido de lo que hacemos? En lugar de adaptarnos y “sobrevivir” a este sistema, es necesario humanizar los entornos profesionales y sociales, priorizando el vínculo, el cuidado y la dignidad en espacios como la salud y la educación. No se trata de detener el mundo, sino de elegir qué merece nuestra atención plena.

Si tomamos en cuenta estos valores, podremos construir una sociedad más empática, más presente y más viva. Volver a lo esencial no es ir hacia atrás es recalibrar la dirección hacia un mundo donde vivir con dignidad no sea la excepción o algo de privilegio, si no que se convierta en algo cotidiano y visible. Tal vez el verdadero desafío no sea llegar primero, sino aprender a llegar bien. A nuestro tiempo, a nuestro modo, con salud, con sentido, con humanidad y empatía. Curiosamente, cuando desaceleramos y dejamos de buscar forzar aquello, encontramos mayor cercanía y conexión genuina, demostrando que el verdadero valor del tiempo está en cómo lo vivimos, no en cuánto hacemos. Como la sociedad nos hace pensar: