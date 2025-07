Donde no hay claridad, hay responsabilidad

Por Guillermo de Jesús Ruiz Reyes

En la incertidumbre, ahí donde no hay claridad respecto del qué hacer, queda la responsabilidad: aquella que nos lleva a escuchar atentamente para intentar responder de la mejor manera. La ambigüedad nos deja sin respuestas fáciles, pero de cara al estado de crisis en el que estamos viviendo, necesitamos de la acción.

El mundo, tan incierto como se nos presenta actualmente, nos depara retos imponentes. Desde el cambio climático hasta el desgaste del sueño democrático, acompañado tanto de políticas que disminuyen la influencia de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones como de una desigualdad exasperante. La crisis migratoria, por ejemplo, presenta a muchos Estados el dilema de la apertura o el cierre de sus fronteras.

Los problemas parecen solo multiplicarse con el tiempo y las respuestas parecen solo volverse más confusas. No sabemos a dónde vamos. Vivimos en una fuerte incertidumbre, no sólo porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro, sino también porque no tenemos claridad sobre qué hacer con lo que ya efectivamente está pasando.

Esta incertidumbre viene acompañada de una gran ambigüedad. Los hechos y las decisiones del mundo en el que vivimos tienen la capacidad de recibir variadas y, en ocasiones, muy distintas interpretaciones. Tenemos posturas contrarias sobre los mismos fenómenos por todos lados. Esta situación, sin duda, deja una marca en nuestros procesos deliberativos. Por lo general, haciéndolos más complicados. Incluso nos hacen pensar en una polarización absoluta.

El ejemplo de la crisis climática puede ayudarnos a entender el problema al que nos enfrentamos. La incertidumbre yace principalmente en nuestra incapacidad para determinar a dónde nos puede llevar esta crisis, así como la dificultad para predecir los resultados de cada curso de acción seguido tanto por los países de origen como por los países de destino.

En este ámbito, la confrontación de posturas suele darse en términos del impacto que la migración puede tener, ya sea en la cultura, en la seguridad o en la forma de gobierno local, o en términos de los principios éticos y legales que unos u otros puedan defender. La ambigüedad radica en la dificultad para determinar la importancia y valor que asignamos a los elementos que forman parte de nuestro dilema.

Ahora bien, la incertidumbre es casi un hecho por la complejidad de nuestro mundo. De igual manera, debemos tomar la ambigüedad como un aspecto que ya es parte de nuestra cotidianidad. Lo que nos toca pensar es la manera en que habremos de afrontarlas. Esta nunca puede ser esconderlas, negarlas: es importante recordarlas.

A pesar de la actitud negativa que la descripción anterior nos puede despertar, las características de incertidumbre y ambigüedad no tienen que ser fatales. Necesitaremos de la acción responsable para afrontar los dilemas que el estado de nuestra sociedad actual nos depara. No podemos simplemente buscar culpables como si de una casa de brujas se tratara, o lo que es peor, resignarnos, renunciar a la posibilidad de solución y vivir apáticos.

Para como están las cosas, la acción se vuelve necesaria. Frente a realidades como la crisis migratoria, en circunstancias de suyo complicadas, el peor error no estará en no tomar la decisión correcta, sino en no intervenir activamente o no aprender de la decisión tomada. Ocultar los datos, no ayudará a nadie —ni a quien busca escapar de las consecuencias— frente a retos como los de hoy. Si no hay quien se haga cargo de lo que sucede, ni quien exponga con claridad los hechos, el aprendizaje nos será imposible.

Acompañada de la responsabilidad, necesitamos de la transparencia que nos permitirá conocer las vías de actuación seguidas, de tal manera que podamos aprender de ellas para estrategias futuras. Quien toma decisiones, ha de responder por ellas. Ya no solo por una cuestión moral, sino por el bien de quien depende de ellas. Tenemos la tarea de exigir responsabilidad de quienes están al mando de resoluciones trascendentes, así como de buscar construir los mecanismos institucionales que nos permitan mantener esta exigencia a lo largo del tiempo.