PANORAMA presenta a Mar de Regil y su ritual de belleza para el verano

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, ha conquistado el mundo digital con su carisma, estilo y tips de belleza. Su comunidad ha formado parte de sus logros, motivándola a cumplir sus sueños.

"Mi ritual de belleza más importante es que no importa cuánto me haga, si no estoy bien por dentro, no voy a estar bien por fuera", expresó Mar de Regil en entrevista para PANORAMA de El Heraldo de México.