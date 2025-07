The future I saw: ¿qué dice el manga que alertó sobre un mega tsunami que golpearía a Japón en julio?

Pocas veces un manga ha provocado la psicosis que despertó The future I saw, un tomo realizado por Ryo Tatsuki. La razón: predijo que un sismo de magnitud 8 provocaría un tsunami tres veces más potente que el que derrumbó la Central Nuclear de Fukushima en 2011, el cual golpearía a Japón en julio.

Las recientes noticias sobre el sismo de 8.7 grados registrado esta tarde en la región rusa de Kamchatka, el cual despertó una alerta de tsunami para las costas de Japón, reavivó las teorías conspiratorias acerca de la calidad profética de The future I saw: Complete edition, publicado en 2021.

El temor de los seguidores de la obra de Tatsuki puede tener alguna razón. Una edición anterior del manga, publicado en 1999, predijo con relativa precisión el tsunami que afectó el este de Japón y el cual cobró 18 mil vidas.

De acuerdo con reportes de la cadena CNN, la edición original de The future I saw no solo predijo el tsunami, también habría anticipado la muerte de Lady Di y la pandemia por Covid-19 con décadas de antelación.

¿Qué dice The future I saw sobre el tsunami?

Estrictamente, el manga señaló el 5 de julio de 2025 como la fecha en que un tsunami de dimensiones apocalípticas golpearía las costas de Japón, causando una destrucción tres veces mayor al del 2011.

El tomo señala que el origen del tsunami sería un terremoto submarino de una magnitud de 8, el cual se registraría en el lecho marino entre los archipiélagos de las Filipinas y el propio territorio nipón.

El libro ha vendido más de un millón de unidades. Foto: Cortesía

La fecha publicada ya provocó algunas reacciones. Miles de turistas de Hong Kong cancelaron sus vacaciones a Japón durante julio, y las autoridades locales tuvieron que salir a tranquilizar a la población sobre este tema.

Sin embargo, no todo son malas noticias. La más reciente versión de The future I saw ha vendido más de un millón de copias, por lo que se ha convertido en todo un fenómeno editorial global.

Descartan la posibilidad de predecir sismos

Estudiosos de todo el mundo coinciden: no es posible, con la tecnología actual, predecir dónde o cuándo se registrará un sismo ni la magnitud que tendrá. Sin embargo, al encontrarse Japón en una zona de alta actividad sísmica conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, el hecho de que ocurra un sismo es bastante probable.

“El alto nivel de interés demostrado por todos es una prueba de la creciente conciencia sobre la prevención de desastres, y lo consideramos algo positivo. Esperamos poder ser de alguna ayuda en caso de desastre y esperamos que este interés conduzca a medidas de seguridad y preparativos.

Algunas personas han señalado algunas profecías cumplidas en el manga. Foto: Especial

“Yo misma creo que tengo que tener especial cuidado cuando salgo y también trato de abastecerme de provisiones en caso de desastre”, señaló Tatsuki en una entrevista concedida a medios locales.

Hasta el momento, la alerta de tsunami sigue vigente para algunas zonas del Océano Pacífico.