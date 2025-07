La canción de Mecano que se adelantó al boom del género no binario hace más de 40 años

Décadas antes de que la discusión sobre el género no fluido llegara a convertirse en un término mainstream, Mecano ya cantaba sobre las personas que rechazan ser encasilladas en las categorías de hombre o mujer. Esto lo hizo el conjunto español conformado por Ana Torroja, Nacho y Jose María Cano en 1982 cuando lanzó Solo soy una persona.

La canción no dura ni dos minutos, lo cual contrasta con piezas como Hijo de la Luna o El 7 de septiembre, Aire, Mujer contra Mujer o Cruz de Navajas, las cuales podían llegar entre cuatro y hasta seis minutos. esta pieza llegó al mercado como el lado B sencillo Maquillaje, aunque no gozó con la misma aceptación que la canción principal.

Hay muchos que no han escuchado la letra escrita por José María Cano, pero los que la conocen inclusive la han ligado a personajes como Najimi Osana, personaje de la serie anime Komi-san no puede comunicarse y el cual pasa toda la serie sin definirse en ninguno de los géneros establecidos convencionalmente.

A YouTube se subió un video en el que se ve al persona como fondo para ilustrar la canción.

¿Qué dice Solo soy una persona, la canción de Mecano que habla del género no binario?

Una de las características que más gusta a los fans de los intérpretes de Hoy no me puedo levantar es que la mayor parte de sus creaciones tienen algún mensaje, crítica o narran una historia. En este caso, con una letra más sencilla de lo habitual, Solo soy una persona plantea un panorama en el cual un individuo sin decirlo abiertamente, se reúsa a que se le pongan etiquetas.

La lucha de las personas que buscan no estar encasilladas en los dos géneros convencionales queda enmarcada de manera clara con esta canción, ya que hace alusión a que los individuos no son definibles por una cualidad meramente. Si bien parte desde el ridículo para explicar esto, basta con poner atención a la letra para saber cuál es la intención de esta:

La primera de las estrofas hace alusión a una característica particular de algunos objetos y animales para decir que un individuo definitivamente no es una u otra cosa solamente por tener una característica, lo cual podría ser equiparable al aparato reproductor, ya sea masculino o femenino.

No tengo motores a reacción

nunca he querido ser un avión

y no tengo escamas en la piel

entre otras cosas no soy un pez".

En la segunda estrofa habla de dos cualidades que no sitúan a un individuo como un vehículo y después habla de las proporciones que hablan de la profundidad.

Y no tengo asiento y no tengo ruedas

porque no soy una moto

estoy conformada en tres dimensiones

porque no soy una foto

El grupo español fue pionero en llevar mensajes sobre diversidad al público en general. FOTO: Archivo.

A esto se suma un verso que destaca a la persona en cuestión de cualquier flora, ya sea natural o artificial. El que se encuentra después la despega de la idea de un animal, así como de un objeto inanimado.

No tengo bolas de cristal

no soy un árbol de Navidad

es apagado mi color

porque tampoco soy una flor Y no quiero andar por entre las cloacas

porque no soy una rata

ni ir a parar al cubo de basura

porque no soy una lata

En el coro es donde se concentra la mayor parte del mensaje de la canción, debido a que menciona que un individuo puede ser considerado fuera de los conceptos de masculino y femenino. Esto se logra a través de la primera persona del singular, la cual declara no ser varón o alguien de sexo femenino, sino una persona.

No soy ni hombre ni mujer

sólo soy una persona

sólo soy una persona

sólo soy una persona

sólo soy una persona

El trío de los hermanos Cano y Ana Torroja se separó en 1998, tras esto no volvió a unirse jamás. FOTO: Archivo.

Finalmente, la canción vuelve a mencionar aspectos que están relacionados con los objetos. Ya sea un estadio, un reloj o una radio, el protagonista de esta pieza hace alusión a que no comparte características con diversos entes y finalmente se repite el coro.

No tengo botones que apretar

ni organigramas que programar

no tengo manillas, ni hago ding-dong

porque tampoco soy un reloj Y no tengo mando para sintonías

porque no soy una radio

y no tengo sitio para mucha gente

porque no soy un estadio No soy ni hombre ni mujer

sólo soy una persona

sólo soy una persona

sólo soy una persona

sólo soy una persona.

Solo soy una persona: una canción de Mecano con historia, pero que pasó sin pena ni gloria

Si bien hay referencia de personas que socialmente estaban aceptadas dentro de lo que ahora es del género no binario inclusive en tiempos antes de Cristo, la popularización de esta identidad en medios de comunicación y la sociedad moderna no llegó sino hasta hace unos años.

Debido a esto, la canción de Mecano fue recordada por varios de sus fans, quienes tuvieron una excusa para revivir la pieza que si bien no fue un éxito, cumple con la filosofía del grupo, el cual generó durante muchos años la curiosidad, el diálogo y el conocimiento de diversos temas que no solían hablarse de manera directa en la sociedad.