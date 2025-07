Un hombre se desmaya al intentar inflar un globo durante fiesta infantil | VIDEO

Si alguna vez has intentado inflar un globo de fiesta, de esos con los que los payasos suelen hacer figuras de animalitos, sabrás que no es nada sencillo. Y es que aunque los payasos lo hacen ver tan sencillo, inflar estos globos tiene "su truco" y si no conoces la técnica, en el mejor de los casas te quedarás con la frustración de no poder inflarlo; pero en el peor, podrías desmayarte.

Esto le ocurrió a un hombre en una fiesta de cumpleaños, quien al tratar de inflar un globo largo realizó un esfuerzo tan grande que se desmayó frente a todos los invitados. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En el metraje se observa cómo el payaso que amenizaba el evento le pide al hombre que infle un globo largo, de los que se usan para hacer figuras. El hombre sujeta con sus labios la boquilla del globo mientras sopla y con una mano jala el otro extremo, tratando de aplicar la técnica que se ocupa en estos casos; hace un gran esfuerzo por inflar todo el globo y aunque el payaso trata de ayudarlo, deja de intentarlo.

Visiblemente agotado por el esfuerzo, el hombre se desmaya y cae de espaldas sobre un niño que se encontraba cerca. Algunos de los asistentes que presenciaron el momento acudieron pronto a brindarle ayuda, aunque el payaso miraba a distancia con el micrófono en la mano. Segundos después el hombre recobró el conocimiento y pudo ponerse de pie, mientras el payaso le acerca una silla.

Visiblemente agotado por el esfuerzo, el hombre se desmaya y cae de espaldas sobre un niño que se encontraba cerca. Foto: X, @@EIRancheroLoco

El video desató reacciones de burla y molestia con el payaso

Hasta el momento, el video, compartido en la plataforma X, antes Twitter, cuenta con casi 150,000 visualizaciones, más de 3,000 reacciones y 52 comentarios, algunos haciendo burla de la situación y otros criticando la actitud del payaso, al no hacer algo por impedir que el hombre cayera o para asistirlo de alguna manera mientras estaba en el suelo. Estos son algunos de los comentarios de los usuarios:

Yo ayer estaba barriendo, me agaché y me levanté de una y me maree.

Por eso es importante que desayunen antes de las fiestas.

Que de buenas que estaba el bebé para amortiguar la cabeza.

¿Qué creen que dijo el payaso ?: Agárrenlo que se desinfló. La carrera como trompetista llegó a su fin.

?: Agárrenlo que se desinfló. La carrera como trompetista llegó a su fin. No pos... ya no sopla.

Y el payaso nada más viendo como cae, no hace paro para levantarlo jajaja

nada más viendo como cae, no hace paro para levantarlo jajaja Aplaudo la profesionalidad del payaso : "El espectáculo debe continuar"

: "El espectáculo debe continuar" El payaso como si fuera una gracia el lugar de tratar de agarrarlo para que no se pegue en la cabeza