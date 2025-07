Perrito le roba suéter a otro en la calle: "la inseguridad no respeta razas" | VIDEO VIRAL

La inseguridad es un tema que aqueja todas las personas en México y el mundo entero, pero todo parece indicar que el crimen también empieza a afectar a otras razas. En esta ocasión se volvió viral un video en el que se demuestra que los robos también se realizan entre perros. El video con una peculiar narración no tardaron en volver virales en redes sociales.

En el video se aprecia como aparece un perro que los internautas apodaron como 'Juanito alimaña' para robarle una prenda a otro can que iba feliz de la vida, a plena luz del día, con un suéter. Después de una pelea por la prenda, Juanito, un perro café, le termina ganando el suéter y sale corriendo del lugar de los hechos. El otro peludo de cuatro patas no puede hacer nada y observa como se llevan el pedazo de tela que felizmente transportaba.

Lo curioso de la escena es complementado por una narración que no tardó en causar revuelo en redes sociales, ya que el hombre que narra los hecho empieza explicando que la inseguridad no tiene distinción de razas y las escenas eran el claro ejemplo que los robos también ocurrían entre perros. El narrador indicó que los hechos se presentaron a plena luz del día y nadie pudo hacer nada para evitar que el can café se robara el suéter y saliera corriendo para asegurar su botín.

"La inseguridad en las calles no respeta razas. Fue captado el momento en el que un perro apodado "Juanito alimaña despoja de su suéter a otro perro a plena luz del día", dice el narrador de lo que ocurre en el video que se volvió viral al poco tiempo de estar recorriendo el internet.

La reacción de la gente ante el caso de delincuencia entre perros

El video se volvió viral al poco tiempo en el que se compartió en TikTok, para ser más precisos en la cuenta de gabrielanaya66, cuenta con una serie de comentarios donde reaccionan tanto a la narrativa como de lo ocurrido entre los perros. Algunos internautas aseguraron que el can ya tenía más víctimas en su historia. Otros que el Gobierno no hacía nada para remediar la situación entre los caninos y unos más que el dueño del suéter se resistió al asalto.

"De hecho Juanito alimaña ya tiene otras víctimas", "Se resistió al rob, pero ya no pudo hacer más para salvarse de la inseguridad", "Y el Gobierno no hace nada", son algunos comentarios que aparecen en la publicación; además de otros donde solo comparten emoji de caritas riendo.

Uno de los comentarios donde se asegura que el perro asaltante ya tuvo más víctimas (TT: castillo888)

Si bien es que a penas es el primer caso de asalto canino que se reporta en redes sociales, queda esperar a que no empiece a incrementar la delincuencia entre perros. Eso sí, en caso de que se presente otra, la gente espera que se relate con una narrativa como la que se presentó con el caso de Juanito alimaña.