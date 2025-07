Idols K-Pop "en peligro" por el uso de la IA: Desde pérdidas millonarias, hasta deepfakes

La industria musical nos sorprende cada día con un nuevo lanzamiento, sin importar el género, si se trata de una agrupación o un solista. En este momento de inmediatez constantemente estamos rodeados de un sinfín de canciones, que escuchamos principalmente en redes sociales, las cuales se hacen populares por los trends que se crean.

Esto parece ser una enorme ventaja para los artistas y compositores, pues de esta manera se dan a conocer a un mayor público, y su popularidad aumenta, incluso llegando a otras partes del mundo. Pero esto no siempre es así, y es que con el uso de la inteligencia artificial, la industria musical está pasando por diferentes cambios, mismos que pueden llegar a afectarlos en un futuro no muy lejano.

Y es que a pesar de que en diferentes redes sociales suenan diferentes canciones, estas no siempre pertenecen a la persona o grupo en cuestión, pues con la ayuda de la IA se pueden generar piezas musicales que son casi idénticas a las personas que originalmente cantan.

Este problema está afectando a prácticamente a toda la comunidad de artistas, quienes están perdiendo ganancias, además de que su voz e imagen son utilizadas sin permiso. En este caso en particular los grupos de K-Pop han sido fuertemente afectados por el uso de la inteligencia artificial.

BLACKPINK se ha visto afectado por el uso de IA. Foto: IG @blackpinkofficial

BLACKPINK, Jimin, Enhyphen y otros artistas de K-Pop afectados por el uso de IA

El uso de inteligencia artificial es un tema serio que preocupa a las fans del K-Pop, ya que sus artistas favoritos pueden verse afectados, desde el tema de usar sus voces sin su consentimiento, hasta perder ganancias de sus composiciones. De acuerdo con la Confederación Internacional de Sociedad de Autores y Compositores (CISAC) los creadores de música pueden tener una pérdida en sus ingresos de entre un 21% y un 24 % para 2028 debido al uso de inteligencia artificial.

Sumado a esto, grupos de K-Pop como BLACKPINK, Enhyphen, Stray Kids, TWICE y solistas como Jimin y Jennie, se ven afectados por versiones hechas con inteligencia artificial. En este caso las chicas de BLACKPINK fueron las más afectadas con más de 17.3 millones de vistas de contenido realizado con IA, esto de acuerdo con un estudio realizado por el sitio musciMagpie.

El peligro de la IA en el K-Pop: deepfakes usan la imagen de idols femeninas

La inteligencia artificial puede ser una herramienta de gran ayuda para realizar ciertas tareas, pero en algunos casos puede perjudicar y dañar la imagen de los demás, y es que en este caso, los artistas de K-Pop no solo sufren las consecuencias de la IA en la música, también en su vida personal.

Hace un tiempo se reveló que diferentes integrantes de grupos femeninos eran víctimas de la deepfake, esto significa que sus rostros eran usados en contenido inapropiado para adultos que se distribuía en grupos de mensajería coreanos, sin embargo se trataba de material manipulado usando la imagen de las cantantes.

Ante esta situación algunas agencias que representan a grupos como BLACKPINK e ITZY, tomaron cartas en el asunto para emprender acciones legales contra los responsables.

K-Pop vs. IA

A pesar de que las fans del K-Pop están en contra del uso de inteligencia artificial para contenido relacionado con su grupo favorito, e incluso los mismos cantantes hablan abiertamente de no estar a su favor, como el caso de Seungmin de Stray Kids, quien dijo que no está interesado en usar la IA pues él prefiere la autenticidad, parece que no todos piensan así, pues en esta industria ya existen idols generados con esta herramienta.

MAVE es un grupo de chicas creadas con inteligencia artificial que debutó en 2023, también existe una agrupación de chicos llamados PLAVE, quienes incluso ya ganaron un premio en un programa musical coreano. Estas pruebas han abierto la conversación para crear más grupos con IA, pues se pueden hacer coreografías más dinámicas y amplificar otros detalles visuales, esto de acuerdo con Olivia Oh, jefa del equipo de propiedad intelectual y quien también se encarga de supervisar la logística del grupo MAVE.