A Isela la dejaron plantada en sus XV años y tras VIDEO viral le organizan LUJOSA fiesta con bandas en vivo

Un sueño que muchas niñas tienen es el de verse en su fiesta de XV años, luciendo un enorme vestido y rodeadas por sus seres queridos, pero esto se puede ver frustrado. Tal y como le pasó a Isela, una joven a la que dejaron plantada en la celebración que su familia con mucho esfuerzo le organizó.

El pasado 9 de julio Ramón Morales, un recolector de basura del municipio Axtla de Terrazas, y padre de Isela, publicó en Facebook con mucho orgullo las fotos de su hija vestida de quinceañera con un bonito y sencillo vestido; sin embargo, unas horas más tarde dio a conocer que a la fiesta sólo llegaron unos cuantos invitados.

Tras quedar plantada en sus XV años, le regalaron una sesión de fotos. (Foto: Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer)

Un par de videos que aún está públicos en redes muestran la fiesta de XV años con a penas una mesa llena, mientras que el resto permanecen vacías y aunque los ánimos no detuvieron la celebración, el orgulloso padre de familia aseguró: "Y nadie nos quiere acompañar", mientras se ve a su hija bailando en una pista con apenas 5 personas y un par de invitados más sentados.

De esta manera hizo una invitación a los vecinos de la colonia Jacarandas para que asistieran al festejo y así no sólo evitar el desperdicio de la comida, sino también poder regalarle a su hija una fiesta inolvidable con un patio lleno de personas y música.

"Y aquí seguimos de pie gracias a los que vinieron a acompañarnos se llenó la casa, de eso se trataba mi hija bien contenta", escribió en redes al día siguiente.

Sin embargo, lo que la familia no veía venir es que este incidente se volvería viral en redes sociales y que ahora no sólo se unirían los vecinos, sino también todo Axtla de Terrazas y gran parte de San Luis Potosí. Esta es la historia que está conmoviendo en redes, pues ahora Isela celebrará a lo grande.

Quinceañera se queda sola en sus XV; en redes le organizan tremenda fiesta

Luego del mensaje del padre de Isela, quien pidió nunca ignorar a una familia recolectora de basura, en redes sociales usuarios se organizaron para regalarle una fiesta todavía más inolvidable a Isela con padrinos de vestido, pastel, comida, de foto y video e incluso hasta de banda, pues cantantes y músicos afirmaron que asistirían a tocar en vivo.

El padre de Isela publicó en redes estas tomas. (Foto: FB Ramón Morales)

De esta manera, el próximo 23 de agosto a las 17:00 horas se realizarán una nueva y lujosa fiesta de VX años en el estadio Garzas Blancas de Axtla de Terrazas, todo esto logrado gracias al esfuerzo de la comunidad. Se espera que en vivo toquen las bandas Trio Atempa Huapanguera y Charly y su Grupo Súper Amor.

Según mencionan medios locales, la joven ya aceptó este gran festejo, pero puso una única condición con la que demostró la nobleza y gran corazón que tiene, pues pidió que por favor lleven juguetes para las infancias de escasos recursos. Isela ya tiene sus propios carteles para su fiesta de XV años. (Foto: Facebook)

La mejor parte es que no habrá que esperar a la fecha indicada para ver parte del resultado, ya que un fotógrafo le regaló una sesión de fotos a Isela y ha conquistado no sólo al dejarla ver con su vestido rosado, sino también con looks urbanos y posando en el basurero donde trabajan sus padres y ella.

El fotógrafo Alfonso Ortega conquistó las redes al regalarle una sesión de fotos a Isela, la quinceañera a la que dejaron plantada en sus XV años; en las tomas no solo la hizo modelar con su vestido de XV años, sino también en el tiradero local.

Cabe mencionar que este lugar no solo es especial porque allí trabaja el padre de la joven, ya que ella misma desde niña ha trabajado desde niña junto a toda su familia. Así quedó la sesión de fotos. (Foto: Alfonso Ortega Wedding & Lifestyle Photographer)

Presidenta municipal de Axtla de Terrezas regala beca a quinceañera

El caso de Isela ha conmovido tanto en redes y se ha hecho tan viral que incluso llegó a los oídos de Clara Castro, presidenta municipal de Axtla de Terrazas, quien ayudará a que la fiesta de XV años cuente con seguridad y por si fuera poco, también le regaló una beca para que pueda seguir estudiando.