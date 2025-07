Abuelito de 79 años regresa a la escuela para estudiar Sistemas Computacionales: "No hay edad para seguir aprendiendo"

Don Rafael González Herrera está interesado en aprender. Sabe que en la actualidad, todo va avanzando muy rápido y cada día es una nueva oportunidad para conocer algo nuevo. La edad, dice él mismo, no importa. Está próximo a cumplir 80 años y eso lo motivó a volver a las aulas en Villahermosa, Tabasco.

Este hombre tiene una ingeniería en Agronomía y eso no lo llevó a bajar los brazos para estudiar una segunda licenciatura. Ahora, Sistemas Computacionales es su siguiente meta, para la que nada ni nadie le impedirán conseguir un título más.

"Estoy por cumplir 80 años y decidí volver a estudiar porque quiero actualizarme. La tecnología avanza rápido y tengo el deseo de estar al día. No hay edad para seguir aprendiendo", dijo emocionado don Rafael, quien ya tomó incluso su Curso de Homogenización en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, pues fue aceptado para comenzar el periodo escolar agosto-diciembre 2025 el siguiente mes.

Aunque muchos le cuestionaron en su momento el que volviera a la escuela en lugar de quedarse en casa o seguir con sus labores cotidianas, don Rafael González no paró en su deseo de superarse y presentar el examen de admisión, junto con otros más de 1,300 aspirantes que presentaron el examen con el único objetivo de seguir con sus estudios.

Si bien ya tiene la ingeniería en Agronomía, este hombre que está a poco de cumplir los 80 años, quiere aprender también sobre Sistemas Computacionales porque le representa un reto saber cómo es que avanza la tecnología a pasos agigantados.

Es una experiencia de muchos contrastes. Nunca había convivido con tantos jóvenes, pero me han recibido con respeto y compañerismo. Académicamente ha sido un reto, pero estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. Estar seguros de la carera que quieren estudiar. Si no están convencidos, podrían dejarla o no aprovecharla como se debe