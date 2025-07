Mató a su propio hijo durante una fiesta familiar, estaba enojado porque ya no le daba dinero

El asesinato de un joven de 33 años el pasado 20 de julio ha conmocionado a Corea del Sur, fue su propio padre quien cometió el crimen. Autoridades locales desplegaron un operativo para capturar al responsable, quien se encontraba en una fiesta familiar para celebrar su cumpleaños.

Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo en un departamento ubicado en la zona de Sondo-dong, Incheon, el joven habría realizado una reunión para celebrar a su papá, su esposa e hijos también estaban presentes en el momento del asesinato, solo su mamá y exesposa del sospechoso estaba ausente.

Según medios coreanos, las investigaciones revelaron que el sujeto identificado como "Señor A" se excusó un momento y salió del lugar, para después volver con un arma casera con la que le disparó a su propio hijo. La víctima recibió dos disparos en el abdomen y aunque fue trasladado al hospital, no sobrevivió.

Además, autoridades encontraron una bomba casera que no fue detonada y, aunque intentó huir, fue capturado por la policía horas después del crimen.

Tras detener al "Señor A", éste se negó a hablar y revelar los motivos del tras del crimen. De acuerdo con información de la cadena SBS, el sospechoso de 63 años finalmente confesó el motivo detrás del asesinato de su propio hijo tras ser entrevistado por perfiladores criminales.

"Mi hijo me había estado apoyando económicamente, pero dejó de hacerlo... Aunque su negocio va bien, ya no me apoyaba", confesó a las autoridades