Fisicoculturista de 23 años se rompe ambas piernas haciendo sentadillas en el gym | VIDEO

Un joven se volvió viral tras compartirse un video en el que se aprecia como se le rompen ambas piernas mientras realizaba sentadillas en el gimnasio. En video se aprecia que llevaba bastante peso de cada lado de la barra y a una persona que "simulaba" ayudarle o auxiliarle en caso de necesitar su apoyo. Lamentablemente para Luis Pasetti, un fisicoculturista de 23 años, la ayuda no fue la correcta y terminó en el suelo con las piernas quebradas.

El brasileño de 23 años se encontraba realizando sentadillas con 140 kilos, 70 por lado, cuando ocurrió el accidente que quedó grabado y se volvió viral al poco tiempo de compartirse en redes sociales. En el clip se observa como realiza sentadillas profundas y buscando hacerlas lento, pero en la última repetición el peso le gana y termina quebrándole las dos piernas. Luis se queda en el suelo con las piernas rotas, mientras que la persona que lo "ayudaba" observa al culturista.

En el video se observa que empieza realizando las sentadillas con bastante dificultad para subir, eso sí, bajando bastante profundo. A la izquierda de la barra aparece una persona que, con una mano, intenta ayudar a Pasetti a subir la barra y completar las repeticiones. El primer error de acompañante fue no apoyarlo correctamente, ya que la posición en la que se encontraba no ayudaba en nada al culturista que terminó vencido por el peso que llevaba en la barra.

Pasetti se rompió las dos piernas al no poder realizar la tercera repetición (IG: lugucecon)

El momento en el que Luis Pasetti se rompe ambas piernas

Como ya se mencionó, el joven brasileño se encontraba realizando su serie de sentadillas con 140 kilos. Después de hacer dos repeticiones, donde la segunda se muestra que le costó bastante, Luis intenta bajar una tercera, pero el peso de la barra lo termina por vencer y se rompe las dos piernas. Pasetti se queda en el suelo con las piernas chuecas. El joven que estaba "ayudándolo" parece no espantarse, mientras le pregunta algunas cosas.

De acuerdo a algunos reportes de medios locales, el joven sufrió graves lesiones en ambas piernas, destacando por fracturas múltiples (ambas tibias y ambos peronés) que lo llevaron a cirugía y a permanecer en el hospital durante cuatro días. Una vez pasados los cuatro días lo dejaron salir para terminar con su recuperación en casa.

Un joven brasileño identificado como Luis Pasetti sufrió fracturas en ambas piernas y la dislocación de su pie derecho al intentar hacer sentadillas cargando 140 kilos, según informó el medio O Globo. pic.twitter.com/9BI3fVHONu — Jorge Ramos Pérez (@RamosJorge69) July 11, 2025

Fue el propio Luis quien reconoció que no fue un problema de la máquina, sino que sus piernas no soportaron. En declaraciones del propio Pasetti a medios locales, explica que en la última repetición intentó bajar una vez más, pero al comenzar a bajar sintió que no iba a poder, pero no logró bloquear la barra, por lo que el peso le ganó y terminó en el suelo con las piernas rotas.

En el clip se borra la cara del joven que se encargaba de cuidarlo, ya que muchos internautas aseguran que fue su culpa por no colocarse en el lugar adecuado. Se tiene que mencionar que la posición correcta de la persona de apoyo es atrás de la barra para evitar que el peso se venga abajo en caso de que el que está realizando el ejercicio ya no aguante.